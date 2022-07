Aiuti a Kiev, l’Europa invia altri 500 milioni per il supporto militare. Peskov: “Nessuna scadenza per l’operazione militare russa”

Pubblicità

Pubblicità



Altri 500 milioni di euro per gli aiuti all’esercito di Kiev. Questo è quanto è stato approvato ieri, dal Consiglio affari esteri a Bruxelles, che chiude l’intesa sulla quinta tranche di aiuti da mezzo miliardo. Fino ad oggi, il sostegno economico europeo all’Ucraina ammonta a 2,5 milioni di euro nell’ambito del fondo “European Peace Facility”.

“L’Europa continua ad impegnarsi per la pace e la difesa dei nostri valori. Accolgo con favore l’accordo politico sulla quinta tranche a favore dell’Ucraina. L’Europa è al fianco dell’Ucraina”: commenta sui social il Presidente del Consiglio Ue Charles Michel.

Da Kiev invece, arrivano i ringraziamenti da parte del Ministro degli affari Esteri ucraino, Kuleba: “Sono grato per i 500 milioni di euro extra dallo European Peace Facility e sollecito altri aiuti militari bilaterali”.

Pubblicità Pubblicità

Nel frattempo, però, il conflitto sul campo va avanti e il portavoce del Cremlino Peskov lancia un messaggio con poche speranze: “Non c’è nessuna scadenza precisa per l’operazione militare in Russia”. Nella stessa intervista rilasciata alla televisione pubblica iraniana, Peskov assicura che le forze armate stanno operando con molta attenzione, evitando attacchi alle infrastrutture civili. Cosa, che secondo il Portavoce del Cremlino non si può dire invece degli attacchi ucraini.

A margine intanto, si continua a cercare una soluzione per la crisi del grano che l’alto rappresentante per per gli affari esteri e la politica di sicurezza Borrell definisce “questione di vita o di morte”. In molti sperano, che la questione si possa risolvere in settimana.