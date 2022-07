Tedesco tenta di rubare un ultraleggero in Tirolo, scappa in Italia ma finisce all’ospedale a Vipiteno

Pubblicità

Sarebbe stato ricoverato all’ospedale di Vipiteno un ragazzo tedesco di 23 anni sospettato di aver tentato rubare un ultraleggero nell’aeroporto di Langkampfen, un comune austriaco nel distretto di Kufstein, in Tirolo.

Lo scorso 13 luglio, il giovane sarebbe riuscito a salire sul velivolo mettendolo in funzione, ma uscendo dall’hangar, avrebbe urtato con un’ala la struttura danneggiando l’ultraleggero.

Dopo il fatto, il ragazzo avrebbe tentato la fuga a bordo del suo scooter verso l’Italia, passando per il Brennero, dove è stato trovato privo di sensi. Per questo motivo, è stato ricoverato per una notte all’ospedale di Vipiteno, per poi fare ritorno in Austria dove a quanto pare, la polizia lo stava già aspettando.