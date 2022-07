Sicurezza, Lega: Il degrado è il biglietto da visita per Trento?

Nel pomeriggio di oggi, 18 luglio 2022, si è svolta presso la sede della Lega Trentino per Salvini Premier, una conferenza stampa dei rappresentanti del comune di Trento per ricordare ai cittadini lo stato di insicurezza nella città, che chiede interventi risolutivi, soprattutto dopo gli ultimi episodi succesi sabato in centro storico a Trento

Ha aperto gli interventi il consigliere provinciale Devid Moranduzzo, ricordando tutte le situazioni che generano insicurezza e citando i fatti accaduti negli ultimi tempi, soffermandosi in particolare sulla assenza del Sindaco in queste realtà. “Non può un Sindaco – incontrato più volte – dichiararsi determinato a trovare una soluzione, mentre come risultato troviamo sulle pagine della cronaca fatti incresciosi come quelli di questi giorni.”

Dell’intervento di Bruna Giuliani, capogruppo in comune, sintetizziamo alcuni dei punti toccati: dal rischio che questa città diventi punto di smistamento e addestramento criminale, alla mancata percezione della sicurezza dovuta alla inefficace tutela del territorio, tanto che anche il turista si trova a disagio di fronte all’impossibilità di poter rimanere tranquillo nella frequentazione delle attività commerciali del centro storico

Tra i presenti è intervenuto anche Clemente Covi, consigliere della Circoscrizione Centro storico Piedicastello, ricordando che le azioni incivili e lo spaccio stanno danneggiando non solo il centro, ma anche aree come quella del Tridente e della Predara dove ci si augura vengano fatti a breve interventi di ripristino dell’ordine e della civiltà.

Gianni Festini Brosa, segretario organizzativo, ha poi ricordato come in Comune la maggioranza stia riproponendo e attuando diverse delle richieste presentate negli anni con i documenti della Lega, trascurando però proprio quelli dedicati alla sicurezza, a partire dall richiesta del Taser per la polizia locale ed il programma “Strade Sicure”Concludendo, Festini ha presentato la richiesta dall’apertura di un Tavolo sul tema della sicurezza, formato dai capigruppo in Comune, perché in questi dodici anni di militanza: ”abbiamo visto solo peggiorare la situazione in città, con l’insicurezza ed il degrado che si espandono a macchia d’olio”.