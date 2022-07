Siccità, è allarme incendi in tutta Europa: da gennaio oltre 340 mila ettari di bosco bruciati

Pubblicità

Gran parte del sud ovest dell’Europa è assediato da muri di fiamme. In Spagna sarebbero almeno 30 gli incendi scoppianti nelle ultime ore, mentre in Portogallo il Governo starebbe valutando di estendere lo stato di emergenza per una settimana, proprio a causa dei roghi nel nord del Paese.

Un’allerta simile è stata prolungata anche in Francia dove le fiamme orami indomabili, hanno già distrutto oltre 10 mila ettari di bosco nella regione di Gironda.

Le fiamme toccano anche il nostro Paese, dove la situazione più grave si registra in Sardegna. La combinazione di caldo, siccità ed incendi stanno mettendo a rischio le coltivazioni e Coldiretti lancia l’allarme. Il caldo, infatti, avrebbe già bruciato il 70% dei raccolti.

Le temperature anomale di questa strana estate si sono registrate anche in Danimarca e Gran Bretagna, tanto che è stato emesso un avviso rosso per l’arrivo del caldo estremo.

Insomma, con il vento caldo, l’afa e talvolta anche la mano dell’uomo, in tutta Europa è record di incendi che dall’inizio di quest’anno ad oggi, hanno bruciato oltre 340 mila ettari di boschi.