Organizzano una grigliata nel bosco ma spengono male la brace: scatta l’allarme incendio ad Avelengo

L’estate è la stagione delle grigliate all’aperto in compagnia, ma in un periodo di grande siccità è necessario porre particolare attenzione a questo tipo di attività per evitare il peggio.

Nella giornata di ieri, 17 luglio un gruppo di persone dopo aver organizzato una grigliata in mezzo al bosco, si sarebbero dimenticate di spegnere con attenzione la brace che in breve tempo ha raggiunto l’erba del bosco.

Questa, sarebbe stata proprio la causa dell’incendio che ha impegnato i Vigili del Fuoco Volontari di Avelengo. Fortunatamente, l’immediato intervento dei pompieri ha permesso di controllare e poi spegnere completamente il rogo.

Proprio i vigili del fuoco ricordano che il gran caldo di questi giorni associato a qualsiasi comportamento rischioso può scatenare un incendio boschivo, da evitare a tutti i costi.