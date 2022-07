Lo spettacolo teatrale “Re Cervo Nones” ritorna all’aperto in piazze e castelli della Val di Non

Pubblicità

Lo spettacolo teatrale “Re Cervo Nones” inscenato dalla Compagnia Scenari Improvvisi, ritorna in Val di Non con un’edizione ‘estiva’ all’aperto in splendide cornici di piazze, castelli e palazzi storici.

Questa rappresentazione all’aperto sarà un connubio di recitazione, improvvisazione, e, non essendoci le ‘quinte’, anche il cambio costumi sarà uno spettacolo nello spettacolo, dove , vista la vicinanza degli attori, quasi ‘a tu per tu’ con il pubblico, non sarà nemmeno esclusa l’interazione.

Ad annunciare questa replica ‘straordinaria’ è Massimiliano Debiasi, che ne parla in conferenza stampa tenutasi lunedì 18 luglio scorso: “L’iniziativa è partita dalla Comunità della Val di Non, a conferma del successo ottenuto nel debutto del dicembre scorso di ‘Re Cervo Nones’ (qui l’articolo). Il Presidente della Comunità di Valle Silvano Dominici ha così dimostrato la voglia di portare in tutto il territorio questo spettacolo come strumento di comunicazione artistica, rifacendosi alla tradizione della commedia dell’arte, quando attori e saltimbanchi si esibivano di paese in paese.

A questo scopo lo scenografo Walter Marini con l’aiuto di Marco Pilati ha realizzato un apposito ‘palchetto’ portatile che monteremo di volta in volta, insieme ai fondali dipinti da Isa Nebl. Le date saranno quattro, tutte ad ore 21.00, in altrettante splendide location: la prima di questo tour sarà mercoledì 20 luglio a Castelfondo, nella rinnovata Piazza della Cultura che ospiterà per la prima volta dopo il restauro uno spettacolo all’aperto.

La seconda data è prevista venerdì 22 luglio a Cles in Piazza Cesare Battisti, già consolidata per spettacoli teatrali e musicali. Terza tappa sabato 23 luglio a Campodenno a Castel Belasi, luogo ideale per rappresentazioni di questo genere, anzi, sembra studiato apposta per una commedia ambientata in periodo medievale. Altrettanto perfetta sarà la storica Casa de Gentili a Sanzeno, che ci ospiterà per l’ultimo appuntamento giovedì 28 luglio nel suo ristrutturato giardino con un palco naturale e gradoni per il pubblico, quasi un vero teatro”.

Daniela Redolfi, Presidente della Compagnia ‘Scenari Improvvisi’, commenta: “Eravamo partiti con i musical basati sulle canzoni del cantautore clesiano Carlo Piz, per tornare alle radici del teatro. Durante il periodo di lock-down abbiamo ideato questo spettacolo tratto da una commedia di Carlo Gozzi e lo abbiamo riadattato in dialetto non solo noneso, visto che contiene anche parti in dialetto veneziano, altoatesino, e altri”.

L’attrice professionista Emilia Piz spiega: “In questo genere di spettacoli con le maschere, la lingua dialettale funziona molto bene, proprio perchè non si vede il viso degli attori. Perciò per questo motivo abbiamo anche partecipato ad un mini-corso dove Davide Falbo ci ha insegnato a costruirci le maschere di cuoio che usiamo in scena, ma solo alcuni attori, perchè nella commedia dell’arte le donne e gli innamorati non la indossavano, volendo mostrare al pubblico le espressioni facciali”.

Interviene Silvano Dominici, Presidente della Comunità della Val di Non: “Durante questa collaborazione pluriennale con la Compagnia abbiamo accolto la voglia di improvvisazione, ed il pubblico ha apprezzato moltissimo gli spettacoli, tanto da avere sempre il ‘tutto esaurito’. Ora vogliamo proporre questo nuovo campo della commedia dell’arte in abbinamento al dialetto noneso nelle sue varie forme, con repliche in luoghi ideali ed inediti come Castelfondo. Questa collaborazione consolidata è stata possibile grazie ai comuni della valle, che propongono un’estate culturale molto intensa, e ogni anno la risposta del pubblico all’arte è oltre le aspettative”.

Conclude Massimiliano Debiasi: “Le commedie di questo genere sono un metodo di richiamo per i turisti e di promozione anche a cura dell’APT. La forma dialettale è comunque capibile da tutti, si deduce dai motti, dai movimenti, siamo sicuri che incontrerà il favore del pubblico, oltre che locale, anche da fuori vallata”.

Gli attori della compagnia Scenari Improvvisi sono Massimiliano Debiasi, Pier Giorgio Fabbro, Ombretta Martini, Caterina Nebl, Isa Nebl, Emilia Piz, Cristiana Redolfi, Saida Rossetto, Flavio Torresani.

“Re Cervo Nones” è tratto dall’opera settecentesca ‘Re Cervo’ di Carlo Gozzi – Adattamento e regia di Sandra Mangini – Traduzione in nones a cura della Compagnia – Laboratorio di Commedia dell’Arte a cura di Emilia Piz – Maschere di Davide Falbo – Scenografia di Walter Marini, Isa Nebl, Marco Pilati – Costumi di Giacomo Sega – Luci di Domenico Migliaccio.

Lo spettacolo, a partecipazione gratuita, sarà messo in scena con il patrocinio della Comunità della Val di Non, dei Comuni di Cles, Borgo d’Anaunia, Campodenno e Sanzeno, e dell’AVIS Comunale Cles