La sicurezza prima di tutto: a Ton marciapiedi per 3,3 milioni di euro

La sicurezza prima di tutto.

Da quando si è insediata, l’amministrazione comunale di Ton ha sempre avuto un occhio di riguardo per la sicurezza dei cittadini, in particolare sulle strade.

In quest’ottica il Comune guidato dal sindaco Ivan Battan ha posto tra gli obiettivi principali la messa in sicurezza dell’attuale collegamento pedonale tra l’abitato di Vigo di Ton e quello di Toss, realizzando un marciapiede che assicuri una mobilità dolce ai residenti e ai visitatori.

Ma non solo: l’idea è di costruire un marciapiede anche sulla ex SS43, in località Castelletto.

Il Consiglio comunale ha quindi approvato all’unanimità il progetto preliminare redatto dal geometra Marco Biada, per un costo stimato di 3.318.200 euro complessivi, di cui 2 milioni per lavori e 1.318.200 euro come somme a disposizione dell’amministrazione. Costi per la copertura dei quali bisognerà attendere i finanziamenti necessari.

Le opere previste interessano la SP203 e via Castel Thun, che uniscono i paesi di Vigo e Toss, e la “strada vecchia” fra l’incrocio per l’abitato di Masi di Vigo, in prossimità del ristorante “Trattoria al Lago”, e il ponte sul Torrente Rinassico.

Nel primo intervento è prevista la realizzazione del nuovo marciapiede sul lato sud della strada, in adiacenza alle abitazioni con allargamento e costruzione di un nuovo muro in cemento armato a monte,

sul lato nord. In prossimità dell’incrocio per Nosino e Castel Thun sarà predisposto un attraversamento sul lato opposto e nel restante tratto, fino a Toss, il marciapiede sarà costruito sul lato est della strada, mantenendo la carreggiata invariata.

Per quanto riguarda l’opera sulla ex SS43, invece, il nuovo marciapiede sarà realizzato a valle della strada, quindi sulla destra della carreggiata scendendo in direzione Trento, in adiacenza alle abitazioni a partire dal parcheggio di fronte alla “Trattoria al Lago” fino ad arrivare al ponte.

«Parliamo di due interventi fondamentali per garantire la sicurezza dei cittadini – spiega il sindaco di Ton Ivan Battan –. Verrà così assicurata la possibilità di spostarsi in tranquillità tra gli abitati di Vigo e Toss, ma per quanto riguarda Castelletto anche fra un’abitazione e l’altra. Ci saranno poi dei passaggi pedonali in sicurezza anche per recarsi alle fermate di Trentino Trasporti poste sulla strada, così come per raggiungere la stazione della ferrovia Trento-Malé, situata al di sotto della “Trattoria al Lago”».