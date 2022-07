Indagine Ipsos: il 65% dei Trentini è soddisfatto del Presidente Fugatti

Pubblicità

Una ipotetica lista civica del Presidente Maurizio Fugatti alle prossime elezioni provinciali dell’autunno del 2023 avrebbe un potenziale dell’8% dei voti con una stima che potrebbe arrivare al 15%.

È quanto evince una ricerca Ipsos commissionata dalla Lega Salvini Trentino a maggio del 2022 che ha intervistato 600 trentini di diverse fasce d’età e zone del territorio. Nel dettaglio l’indagine vede come voti certi alla lista il 4%, un altro 4% come probabili e un 7% possibili.

Sempre nella stessa ricerca Ipsos è stato analizzato il lavoro del presidente Maurizio Fugatti e il 65% dei trentini si dice soddisfatto del suo operato in questi primi quattro anni del suo mandato. Nel dettaglio la ricerca evidenza che il 22% esprime un giudizio ottimo nei confronti di Fugatti, il 43% è per un voto discreto, il 20% riferisce un parere insufficiente e solo un 15% è, infine, per un giudizio pessimo.

“Siamo molto soddisfatti di questi risultati dell’indagine svolta da Ipsos – ha commentato il commissario della Lega Salvini Trentino Diego Binelli – perché oltre a evidenziare il buon lavoro svolto fino ad oggi dal Presidente Maurizio Fugatti evidenzia come una ipotetica lista civica possa raccogliere un bacino di voti tra l’8 e il 15%. Per noi questo sarebbe motivo di orgoglio – conclude Binelli – perché questi non sarebbero voti tolti agli altri partiti della coalizione, Lega compresa, ma questa lista andrebbe proprio a intercettare quei trentini che non si riconoscono nelle altre compagini che affiancheranno il Presidente Maurizio Fugatti nelle elezioni provinciali del 2023”.

