In crescita il mercato degli immobili a Torino: quali sono i quartieri emergenti

Com’è la situazione del mercato immobiliare a Torino? In linea generale si tratta di un quadro che tende a riprendersi dopo la crisi dettata nel 2020 dal diffondersi della pandemia.

Oggi sono ritornati soprattutto gli investitori, che rivolgono le loro intenzioni nei confronti di alcuni quartieri, verso i quali dimostrano un certo interesse. Nel capoluogo piemontese sono sempre di più le richieste per avere soluzioni abitative più grandi, dotate anche di spazi esterni.

In generale si cercano immobili per migliorare la qualità della vita e si vuole optare per soluzioni di nuova costruzione. Oggi a Torino si punta pure su una politica di rigenerazione urbana che attrae soprattutto in riferimento ad alcune aree.

La situazione nel mercato immobiliare a Torino – Anche per vedere qual è la situazione delle case in affitto a Torino , possiamo rivolgerci al sito Immobiliovunque.it. Si tratta di un portale di nuova generazione che unisce le performance tecniche a contenuti di qualità.

Infatti su questo sito di cui stiamo parlando è possibile trovare soprattutto annunci immobiliari selezionati direttamente suggeriti dalle agenzie immobiliari. Così è possibile rendersi conto delle situazioni, oltre che delle compravendite delle case, anche delle possibilità per le locazioni.

Oggi il mercato a Torino si può considerare piuttosto dinamico, anche perché soprattutto agiscono gli under 36, che possono beneficiare di condizioni di mutui piuttosto convenienti.

Ci sono poi dei quartieri che possiamo definire emergenti. Si tratta dei quartieri della città più che altro periferici, dove si possono trovare soluzioni abitative a prezzi non molto alti. Vediamo quali sono questi quartieri.

I quartieri a Torino in cui trovare case a prezzi contenuti – Ma allora analizziamo quali sono le caratteristiche tipiche dei cosiddetti quartieri emergenti, che consentono di trovare a Torino case a prezzi non molto elevati. Gli esperti fra queste zone citano soprattutto l’area di Madonna di Campagna. Qui tanti giovani possono acquistare immobili a prezzi intorno a 1.700 euro al metro quadrato.

Anche la cosiddetta Area 12 e quella dello Juventus Stadium possono offrire immobili a prezzi competitivi. In queste zone troviamo soprattutto abitazioni degli anni ’80.

Gli investitori tendono ad acquistare a prezzi molto bassi soprattutto in quartieri popolari. Infatti per esempio realizzano un acquisto a 400-500 euro al metro quadro, per poi mettere a reddito l’immobile con le locazioni. Per gli affitti si parla in questo caso di circa 300 euro al mese per un bilocale e 400 euro al mese per un trilocale.

Sono delle soluzioni comunque piuttosto interessanti, anche perché per esempio oggetto di una certa attenzione è la realizzazione della ferrovia Torino – Ceres, che intende collegare la zona nord con il centro e con l’aeroporto di Caselle.

Un altro quartiere che si ritiene interessante è quello che è chiamato Cit Turin. Qui è avvenuta la riqualificazione della stazione di Porta Susa e sono state aggiunte tre fermate della metropolitana. È possibile trovare soprattutto immobili ampi più di 100 metri quadri. In questa situazione la richiesta incontra l’offerta, soprattutto perché le famiglie preferiscono questo quartiere anche per i servizi che mette a disposizione.

Ci sono anche degli immobili in stile architettonico piuttosto sostenuto, con vetri, parquet, affreschi. Naturalmente per acquistare queste soluzioni bisogna possedere un certo budget, visto che si raggiungono anche i 4.000 euro al metro quadro.

È possibile acquistare comunque case signorili in buono stato con prezzi che vanno dai 2.500 ai 2.800 euro al metro quadro. Non appare molto dinamica la domanda di chi acquista per la realizzazione di bed and breakfast, mentre da qualche mese è ripresa la domanda di immobili da prendere in affitto, in particolare per gli studenti universitari nella zona più vicina al Politecnico.