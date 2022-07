Il coro nazionale di Malta e il maestro Edoardo Bellotti danno il via allo “Smarano Academy Music Festival”

Pubblicità

Prende il via domani sera, martedì 19 luglio alle 20.45, nella chiesa di Santa Maria Assunta di Smarano, lo “Smarano Academy Music Festival 2022” con il concerto del Coro nazionale di Malta (nella foto in alto) accompagnato all’organo dal maestro Edoardo Bellotti, direttore artistico dell’Accademia Internazionale di Smarano.

Il concerto, con ingresso a offerta libera, offrirà al pubblico pagine di Girolamo Cavazzoni (1525 – 1577), Jacopo Fogliano (1468 – 1548), Ludovico Fogliano (1490 – 1548), Pierre Passerau (1509 – 1547), Marco Antonio Cavazzoni (ca. 1485 – post 1569), Claudio Monteverdi (1567 – 1643), Benigno Zerafa (1726 – 1804).

KORMALTA – KorMalta – Malta National Choir è un’iniziativa di Arts Council Malta all’interno del Ministero per il Patrimonio Nazionale, le Arti e il Governo Locale.

Nato ufficialmente nel 2018, KorMalta ha intrapreso un intenso lavoro per fare del coro nazionale un gruppo corale qualificato e abile ad affrontare il più vasto tipo di repertorio corale: dalla polifonia a cappella al barocco, fino alle produzioni sinfonico operistiche.

Si ricordano in particolare l’esecuzione della nona Sinfonia di Beethoven sotto la guida del maestro Brian Schembri ed in collaborazione con l’Estonian Philharmonic Chamber Choir, “The Planets” di G. Holst diretto da Michalis Economou, la Grande Messa di do minore di Mozart (edizione completata da E. Levine) diretta da Peter Manning, The Armed Man di K. Jenkins diretta da Michael Laus, Requiem di Faure diretto da Riccardo Bianchi, Chichester Psalms di Bernstein diretti da Wayne Marshall.

In campo sinfonico si ricorda anche la partecipazione del coro nella realizzazione della colonna sonora del Film Disney “La Bella e la Bestia” con orchestra e coro dal vivo.

In campo operistico il coro ha realizzato nel 2020 “Otello” di G. Rossini e nel 2022 parteciperà con orgoglio alla messa in scena de “Le Maschere” di Pietro Mascagni, insieme con l’orchestra Toscanini di Parma, sotto la bacchetta del maestro Jacopo Brusa all’interno del prestigioso Festival Illica.

EDOARDO BELLOTTI – Organista e clavicembalista ed internazionalmente riconosciuto esperto di prassi esecutiva storica ed improvvisazione, Edoardo Bellotti (nella foto sotto) ha suonato nei più importanti festival in Europa, USA, Canada, Corea e Giappone, ed ha effettuato numerose registrazioni radiofoniche e discografiche, recensite con ottimi giudizi dalla critica.

All’attività concertistica unisce la ricerca musicologica, pubblicando articoli, saggi ed edizioni critiche di musica organistica e partecipando con contributi personali a conferenze e simposi internazionali.

Ha insegnato Organo e Armonia presso il Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra, Organo, Improvvisazione e Musica Sacra presso l’Università di Trossingen, Germania e dal 2012 al 2018 è stato Professore Associato di Organo, Clavicembalo e Improvvisazione presso la prestigiosa Eastman School of Music, Università di Rochester, USA.

Dall’ottobre 2018 è professore di Organo, Tastiere Storiche ed Improvvisazione presso l’Università delle Arti di Brema, Germania.

Le iniziative, che vantano il Patrocinio del Ministero della Cultura, sono organizzate dall’Accademia Internazionale di Smarano APS e finanziate da Servizio Attività Culturali della Provincia Autonoma di Trento, Regione Trentino-Alto Adige, Comune di Predaia, Comunità della Val di Non, BIM dell’Adige, Fondazione Caritro, Cassa Rurale Val di Non e Itinerari organistici Tridentini.