Energia, l’avviso di Arera: “Autunno e inverno delicati. Subito piano per ridurre consumi”

Con l’inverno alle porte e la guerra che sembra non dare tregua, la prossima stagione invernale potrebbe diventare piuttosto difficile sul fronte di consumi e gas.

“Con i blocchi delle forniture, la guerra in corso, la minor produzione nazionale e l’aumento delle bollette saranno i momenti più delicati”: lo ha detto Stefano Besseghini, Presidente di Arera, l’autority che si occupa di energia, durante la presentazione in Parlamento della relazione annuale.

Lo studio presentato, fotografa il periodo prima della guerra, il 2021 e le conseguenze dell’interruzione dei rapporti commerciali con Gazprom. Secondo Besseghini, nel 2021 la dipendenza dal gas russo è cresciuta, a causa della diminuzione della produzione di energia in Europa (-3%). Per quanto riguarda, l’Italia la dipendenza dalle forniture estere è salita al 93,5% rispetto al 92.8% del 2020. Un dato che si scontra con il crollo della produzione di gas naturale di -16,7%.

Se attualmente, la domanda di energia è arrivata ai livelli pre covid, il Presidente di Arera insiste su due punti: “Risparmio energetico e stoccaggi necessari”. Un messaggio importante in vista di un autunno bollente sui prezzi delle bollette che già si preannunciano alti.

Besseghini aggiunge: “Sul prossimo autunno dobbiamo cominciare a prepararci adesso, definire con un interlocutore stabile le politiche prossime è assolutamente importante ed è certamente una delle priorità di cui si dovrà tenere conto”.

