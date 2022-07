Continua la saga delle biciclette rubate e dei danneggiamenti alle auto a Rovereto

Pubblicità

A Rovereto è ormai impossibile stare tranquilli. O meglio, se si ha una bicicletta si può stare tranquilli che questa – prima o poi – verrà rubata o danneggiata.

Nelle ultime settimane, sui social è stato possibile leggere di biciclette rubate e di biciclette abbandonate lungo strade poco frequentate o persino lungo gli argini del Leno e dell’Adige.

Il caldo e la chiusura delle strade del centro potrebbero certamente influire positivamente riguardo ad un maggior utilizzo di mezzi alternativi quali monopattini e biciclette. Tuttavia, è ovvio che se si lascia la bicicletta – chiusa con lucchetto – negli appositi spazi, quando poi si torna a prenderla sarebbe anche utile ritrovarla e ritrovarla intera.

Lo stesso vale per le automobili: dopo averle lasciate nei parcheggi, sarebbe gradito ritrovarle nelle stesse condizioni in cui sono state lasciate. E proprio riguardo ai danneggiamenti alle macchine, la situazione non accenna a migliorare: ieri notte – in via Pasqui – una vettura è stata danneggiata per la seconda volta in due mesi.

La città di Rovereto è l’equivalente di una città fantasma, ma non ci si può lamentare: chi andrebbe in una città dove si sa che il rischio di non ritrovare la bici (e quindi magari doversi fare una gran scarpinata sotto il sole per tornare a casa) o di subire furti nell’auto è piuttosto alto?