Come stanno le minoranze linguistiche del Trentino? Su Voce24news risponde la presidente Katia Vasselai

Come stanno le minoranze linguistiche nella nostra provincia? Qual è lo stato dei lavori dell’autorità delle minoranze dopo 12 mesi dalla nomina? C’è un futuro per le nostre minoranze? Come si sta muovendo la Giunta in tal senso? A queste domande e ad altre, ha cercato di dare una risposta la presidente dell’autorità delle minoranze linguistiche Katia Vasselai intervenuta nell’ultima puntata (clicca qui per vederla) di «Visto da Vicino» il contenitore di approfondimento condotto da Roberto Conci in onda su Voce24news la Web Tv del Trentino.

Durante la puntata, (clicca qui per vederla) in rappresentanza delle minoranze Cimbre e Mochene sono intervenuti anche Chiara Palloro e Matteo Nicolussi Castellan. Nel finale della puntata il consigliere provinciale Luca Guglielmi è intervenuto spiegando problematiche e possibili soluzioni per dare continuità alle nostre minoranze linguistiche.

La puntata è stata realizzata dopo gli incontri che l’Autorità per le Minoranze Linguistiche sta realizzando per approfondire e affrontare le maggiori problematiche vissute dalle comunità mochena, cimbra e ladina.

Il 29 giugno scorso la presidente Katia Vasselai e i colleghi Chiara Pallaoro e Matteo Nicolussi Castellan hanno incontrato presso l’Università degli Studi di Trento il professor Jens Woelk, delegato dal rettore alle iniziative in materia di minoranze linguistiche, e la dottoressa Giorgia Decarli.

Successivamente, il 5 luglio, la terna dell’Autorità ha incontrato invece l’assessore all’istruzione Mirko Bisesti unitamente al dottor Roberto Ceccato, dirigente generale del Dipartimento Istruzione e Cultura e la dottoressa Paola Gualtieri del Servizio Minoranze Linguistiche locali e Audit europeo.

“La tutela degli idiomi di minoranza trova la sua massima espressione nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle università, essendo questi i luoghi in cui si riesce a trasmettere le lingue alle nuove e future generazioni. Volutamente si sono tenuti per ultimi pertanto questi incontri al fine di portare all’attenzione di chi di dovere ogni possibile istanza e proposta utili all’incremento di tutela. L’incontro con i responsabili per le minoranze dell’Università e successivamente con l’assessore di competenza e i dirigenti presenti, sono risultati particolarmente interessanti e proficui, e siamo certi che porteranno i loro frutti. Ringraziamo tutti per l’ampia disponibilità a attenzione che ci è stata accordata con la certezza di un’ottima collaborazione anche futura.” – Queste le dichiarazioni dei componenti l’Autorità, che si apprestano a breve a depositare la relazione annuale di competenza.​ (per vedere la puntata integrale clicca qui)

