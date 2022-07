Ciclabile: a Ravina un attraversamento da brivido

Pubblicità

«Nel momento in cui ho cominciato ad attraversare sulle strisce pedonali la strada che collega la ciclabile sul ponte di Ravina ho rischiato di essere investita da un’autovettura che dopo aver frenato si è fermata a 5 centimetri da me. Quell’attraversamento è troppo pericoloso e rischia davvero di lasciare sulla strada delle vittime» – L’affermazione è di Laura Calliope, ex ciclista professionista di san Michele All’Adige (foto sotto) ora residente a Romagnano che fra il resto è stata anche insultata dall’automobilista nonostante correttamente accompagnasse la bicicletta a piedi sulle strisce pedonali

Questo articolo ci offre anche l’opportunità di ricordare la grande atleta trentina che è stata insieme a Maria Canins e Antonella Belluti una delle pioniere del ciclismo italiano negli anni 90, convocata nella nazionale azzurra e vincitrice di molte gare a livello nazionale.

Laura Calliope, oltre ad essere la titolare del negozio inferno del Top Center, si allena ancora quasi tutti i giorni mantendendo una forza e un fisico davvero invidiabile.

«Purtroppo da parte di molti automoblisti c’è poco rispetto verso noi ciclisti – aggiunge Laura – non capisco questa ostilità e insofferenza verso chi vuole solo mantenersi in forma e andare in bicicletta a contatto con la natura e l’aria aperta. Sembra quasi che dia fastidio tutto ciò che rallenta, anche se solo di pochi secondi».

In effetti quel tratto di ciclabile, insieme al tratto che unisce Cristo Re con Roncafort, (qui siamo davvero alla roulette russa) è uno dei punti più pericolosi di tutto il Trentino e in passato non sono mancati gli incidenti. La discesa di Ravina porta le autovetture inconsapevolmente a superare di gran lunga il limite consentito e così a rendere l’eventuale frenata complicata.

I ciclisti che provengono dalla stradina che costeggia il CRM si trovano catapultati sulla strada senza nemmeno la possibità di frenare. La visibilità infatti è pari a zero.

Nel 2017 le cose erano leggermente migliorate quando era stato realizzato al costo di 150 mila euro il tratto che dal cavalcavia porta all’incrocio con via di Costa San Nicolò con il ridimensionamento costante della larghezza della sede stradale a 8 metri. La sede stradale era diventata quindi più stretta, a vantaggio della sicurezza di ciclisti e pedoni.

C’è solo da sperare che grazie ai finanziamenti previsti con il Pnrr (450 mila euro) il Comune inserisca nel cantiere per il collegamento ciclabile in lung’Adige San Nicolò tra la rotatoria di ponte San Lorenzo e la passerella pedonale con il parco pubblico del quartiere “Le Albere” anche un sotto passo per evitare così ai ciclisti di rischiare ogni volta la vita.

In quel tratto di ciclabile oltre all’attraversamento ci sarebbe da rifare il manto stradale a partire dalla ditta Edilgiordano fino a dopo il campo nomadi che è a dir poco obsoleto e usurato da tempo.

Le dichiarazioni di Laura Calliope ci danno anche l’opportunità di discutere sulla difficile convivenza fra automobilisti e ciclisti che, siamo tutti d’accordo, hanno delle esisgenze molto diverse tra di loro.

Il rapporto tra ciclisti e automobilisti in strada è da sempre basato su incomprensioni e convivenze critiche. Le motivazioni (spesso fondate) vedono entrambe le categorie lamentarsi del comportamento scorretto e dell’altra parte. Un interessante studio di 3 ricercatori USA (vi consiglio di leggerlo) pubblicato anche sul Journal of Transport and Land Use prova a spiegare perché i ciclisti sono più spericolati, ma però maggiormente attenti degli automobilisti.

In poche parole, e su questo credo siamo tutti d’accordo, le infrazioni dei ciclisti sono molto meno pericolose di quelle degli automobilisti.

Come sempre ci vorrebbe il buon senso come in tutte le cose, caratteristica che però negli ultimi tempi sembra completamente scomparsa del tutto, anche per le piccole cose.

Nel merito però va ricordato che ci sono delle regole del codice stradale che aiutano la convivenza tra le due categorie. Bisogna infatti dire che non sempre le colpe sono degli automobilisti.

Quando per esempio vedi un folto gruppo di ciclisti procedere come nulla fosse in via Lung’Adige Leopardi con la pista ciclabile a 10 centimetri vuota un pochino di nervosismo viene, soprattutto per il pericolo che corrono gli stessi cicloturisti.

Tra le regole che un ciclista deve seguire anche quella di procedere su un’unica fila, in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano, senza mai affiancarsi in numero superiore a due. “Fuori dai centri abitati essi devono sempre avanzare su unica fila (salvo che uno di essi sia minore di dieci anni e proceda sulla destra dell’altro)” – si legge sul regolamento che spiega molto bene una delle regole più combatture che fanno discutere da sempre: l’attraversamento delle strisce pedonali con la bicicletta.

La bicicletta è un veicolo al pari dell’automobile e dello scooter, non può essere utilizzata come se non lo fosse. Sebbene nel codice non si faccia esplicito riferimento al divieto di attraversare le strisce pedonali in sella alla propria bicicletta, al comma 4 dell’art. 182 relativo alla circolazione dei velocipedi dice quanto segue: «I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza».

Ma ora passiamo agli automobilisti. All’articolo 149, comma 1, si legge che durante la marcia i veicoli […]. Fuori dai centri urbani, purché occorrano le condizioni di sicurezza e le condizioni della circolazione lo consentano, il sorpasso dei velocipedi deve essere svolto lasciando una distanza laterale di almeno 1,5 metri.

Con questa frase inserita nel nuovo testo base del codice della strada la Commissione Trasporti ha definito una distanza di sicurezza per il sorpasso dei ciclisti. In pochi però la rispettano, succede spesso infatti che il ciclista venga superato a 100 all’ora con la macchina che sfreccia a pochi centimetri dal manubrio.

Molte volte si vedono auto che superano biciclette a più di 100 km orari sulle strade provinciali. Ricordo che quando esiste una variante sulla strada, che siano i lavori in corso, dei bambini che giocano al lato della strada, l’uscita dalla scuole o un ciclista, bisogna rallentare.

Sono ancora pochi i cartelli che segnalano il famoso metro e cinquanta nel sorpasso. Nel Veneto tendenzialemente sono di più, in Trentino pocchissimi e posizionati anche male (ne vediamo uno nella foto sul Monte Bondone).

L’eterno confronto tra ciclisti e automobilisti è comunque destinato a continuare. Da una parte alcuni automobilisti invidiosi dello stile di vita sano dei ciclisti e forse del «buontempo» che possono permettersi nello sfilare su e giù dalle ciclabili vestiti con la loro tutina che sfoggia fisici scultorei, dall’altra parte gli «Eddy Merckx» di turno che delle regole se ne infischiano provocando momenti di tensione e di pericolosità sbattendosene altamente del codice della strada.

Va ricordato che nessun ciclista è solo ciclista, ma è anche automobilista, così come tutti gli automobilisti sono a loro volta (o sono stati, almeno una volta) ciclisti (con la bici normali), pedoni o a volte motociclisti. Alla fine nessuna categoria è migliore delle altre, chiunque commette scorrettezze.