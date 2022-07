Arriva la maturità anche per la prima quinta del Centromoda: due 100 e tanti progetti

Pubblicità

Pubblicità



Quando la scorsa estate è arrivato il via libera dall’amministrazione provinciale per l’attivazione del Quinto anno C.A.P.E.S. (Corso Annuale per l’Esame di Stato), la preoccupazione tra le mura del Centromoda Canossa era tanta. «Eravamo reduci da due anni in cui siamo stati messi duramente alla prova dall’emergenza pandemica – ricorda Michele Filippini, dirigente del CMC – ed era forte il timore che non tutto filasse liscio come invece è successo».

Il percorso avviato ormai da quattro anni, con forti investimenti sia sulle strutture che sui progetti educativi e didattici, ha invece trovato un riscontro più che positivo nei numeri e nei risultati, mettendo gli studenti nelle condizioni di prepararsi con gradualità e consapevolezza all’eventuale ammissione alla Quinta classe cui sono stati ammessi in 18: cinque ragazzi e tredici ragazze con una forte motivazione ad accompagnarne la crescita.

«La scelta di innestare il Quinto anno – ricorda Madre Daniela, la Superiora delle Canossiane – è nato dalla necessità di darci un obiettivo che andasse oltre la mera consegna di un attestato di terzo o quarto anno». Il C.A.P.E.S., infatti, permette agli studenti in possesso del diploma professionale quadriennale e che hanno maturato la decisione di impegnarsi nello studio anche di saperi non professionali, di sostenere l’esame di maturità su aree di apprendimento prevalentemente teoriche, in coerenza con il percorso formativo precedente.

Pubblicità Pubblicità

Così, coinvolgendo il corpo docente in un programma naturalmente meno professionalizzante e più aperto, gli studenti di Quinta hanno sperimentato quell’ampiezza di azione e di pensiero che ora permette loro di affrontare sfide professionali e accademiche più impegnative.

Il confronto ed un coordinamento costante hanno permesso di sviluppare una serie di project work in collaborazione con le due Quinte degli Artigianelli: i risultati sono stati esposti dai maturandi agli esami attraverso idee innovative che potessero essere subito calate in scenari di business concreti e che avessero la maggior ricaduta possibile sulla comunità trentina in termini sociali, ambientali e culturali.

«Siamo sostanzialmente soddisfatti di come sono andati gli esami – conclude lo stesso Filippini – perché i due “100” sono stati accompagnati da una media-voti decisamente più alta delle nostre stesse aspettative. Questo ci dà ulteriore fiducia per il domani anche perché la semina di questi anni e il lavoro di squadra che abbiamo fatto anche a livello di orientamento sta dando buoni frutti in termini di iscrizione: famiglie e giovani investono nel futuro insieme a noi, tant’è che l’anno 2022/2023 si apre con un numero di iscrizioni che ci “costringe” molto volentieri ad aumentare il numero di Prime da tre a quattro».

Pubblicità Pubblicità