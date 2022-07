200 interventi di aiuto, successo per il progetto «Ti ascolto» del Comune di Ala

Pubblicità

Un progetto di welfare tutto nuovo e innovativo: “Ti ascolto” era una scommessa del Comune di Ala. Ed è stata vinta. Obiettivo era dare risposta a chi (soprattutto anziani, ma non solo) chiedeva supporto nelle piccole cose, dall’accompagnamento a commissioni alla semplice compagnia. Con venti utenti fissi, 200 interventi in appena sei mesi e grande disponibilità della persona incaricata il bilancio è più che positivo.

Il Comune di Ala ha avviato il progetto “Ti ascolto” in gennaio, sfruttando gli interventi per l’occupazione e coinvolgendo una persona, Sandra Azzolini, come addetta. Il suo incarico prevedeva l’assistenza e il supporto a persone fragili in bisogni di tutti i giorni, magari anche piccoli ma che spesso mettono in difficoltà chi è solo. Ad esempio andare a fare la spesa, essere accompagnato in biblioteca, andare in farmacia a prendere i farmaci, fino alla semplice compagnia.

Pensato dai servizi comunali e dall’amministrazione (in particolare l’assessora Francesca Aprone) nasceva anche come scommessa; i dati confermano che chi ha pensato il progetto aveva letto bene i bisogni delle persone, trovando una possibile risposta. Risposta che è stata possibile anche grazie alla persona poi individuata per il servizio, Sandra Azzolini, che ha preso fin da subito a cuore il suo incarico e lo ha interpretato nel modo giusto, mettendosi a disposizione degli altri

In sei mesi di attività sono stati circa 200 gli interventi; a fine giugno erano circa venti gli utenti fissi che settimanalmente incontrano Sandra per delle passeggiate, alcuni per un supporto nello svolgimento di piccole commissioni, altri per compagnia ed altri ancora per essere accompagnati presso la biblioteca.

Tenuto conto degli utenti abituali e di quelli che si rivolgono saltuariamente, tra gennaio e i primi giorni di giugno Sandra ha svolto più di 200 interventi a utenti nell’età compresa tra i 42 e i 98 anni.

Gran parte del merito è da attribuire a Sandra che non si è limitata ad erogare il servizio a chi lo ha richiesto, ma è andata sul territorio a proporsi ed a presentare l’opportunità che l’amministrazione offriva, oltre alla struttura comunale che le ha fornito il supporto necessario. Il progetto pertanto va avanti e verrà con ogni probabilità confermato anche per il 2023.

