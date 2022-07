Via libera al bando 2022 per interventi di recupero dei muri a secco e delle aree circostanti

Pubblicità

Approvato, dalla Giunta provinciale, su proposta del vicepresidente e assessore all’urbanistica Mario Tonina, il Bando 2022 per interventi di recupero e ripristino di murature dei sistemi agricoli terrazzati tradizionali, ovvero dei “muri a secco“, da parte di privati.

Il bando fa riferimento a due tipologie di intervento: il recupero o ripristino di muri a secco, anche con l’utilizzo di leganti non visibili, mantenendo comunque le caratteristiche originarie del tratto murale, con particolare riferimento all’altezza e alla tipologia della pietra; il ripristino-sistemazione dell’area direttamente collegata a quella dove insiste il muro a secco, con taglio specie erbacee e arbustive infestanti e loro trinciatura o asporto, rimozione delle ceppaie, interventi di livellamento e spietramento, eventuale bonifica agraria e sistemazione del terreno.

Gli interventi sono finanziati Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio di cui all’articolo 72 della legge provinciale 15 del 4 agosto 2015. Sarà possibile presentare domanda dal 21 luglio al 15 settembre 2022.

Obiettivo del provvedimento è valorizzare il paesaggio rurale della provincia di Trento il cui valore è fondamentale da un punto di vista culturale e identitario ma anche produttivo ed ecologico.

Uno dei tratti più caratteristici del territorio è costituito, in alcune valli, dalle opere di sistemazione del terreno, ovvero dai terrazzamenti. Le aree agricole di versante sono interessate principalmente da terrazzamenti coltivati a vigneto, frutteto, oliveto e, in maniera marginale, da colture ortoflorofrutticole.

Gli scenari qui sono il risultato di una lenta e faticosa integrazione fra l’uomo e la natura, che ha dato vita ad un patrimonio collettivo da difendere, mantenere e valorizzare.

Diventa pertanto essenziale promuovere tutte quelle attività volte alla manutenzione, recupero o ripristino dei terrazzamenti e dei loro peculiari muri di sostegno: per valorizzare il paesaggio delle valli trentine, concorrere a un ambiente resiliente nonché diffondere e sostenere le produzioni locali.

I contributi saranno concessi in ordine cronologico di presentazione per le domande complete di tutta la documentazione necessaria. La spesa complessiva prevista è pari a 350.000 euro.

Le domande devono essere presentate a mezzo posta elettronica (certificata e non) esclusivamente alla casella serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it, per raccomandata o per presentazione a mano presso il Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio o presso gli sportelli periferici. Sarà possibile presentare domanda dal 21 luglio al 15 settembre 2022.

In sintesi, il contributo verrà concesso per gli importi riportati nella seguente tabella: