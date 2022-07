Un sabato di «ordinaria follia» a Trento. Fratelli d’Italia vuole risposte dal sindaco

Pubblicità

Pubblicità



La giornata di sabato 16 luglio 2022, verrà sicuramente ricordata come l’ennesima giornata di “ordinaria follia” nella nostra città.

Dapprima, verso le 19.30 nella zona di piazza Santa Maria, una rissa tra i soliti personaggi dalla dubbia professionalità è sfociata in lanci di bottiglie e in numerosi cristalli di automezzi della RAI, l’emittente di Stato, andati in frantumi.

Successivamente, verso le 21.30 nella zona di piazza Silvio Pellico, una macchina parcheggiata è stata data alle fiamme. Due episodi gravissimi che hanno allarmato i cittadini, i quali si sono sfogati in tanti sui social network invocando un maggior controllo del territorio e una maggior prevenzione di tali situazioni.

Pubblicità Pubblicità

Ma i fatti successi ieri finiranno anche sul banchi della giunta comunale di Trento. Il gruppo dei consiglieri comunali di Fratelli d’Italia alla luce di questi ennesimi episodi «vergognosi che avrebbero potuto coinvolgere anche qualche ignaro cittadino compromettendone l’incolumità», si legge nella premessa del documento hanno depositato una interrogazione presso la Segreteria del Consiglio.

Nel documento interrogativo vengono chiesti lumi sui due gravi espisodi e sapere quali interventi abbia intenzione di adottare in sindaco al fine di prevenire ulteriori analoghe situazioni.

«Auspichiamo che finalmente ci giungano delle risposte adeguate e costruttive, non le solite sterili parole al vento e di circostanza!» – Dichiarano i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia.

Pubblicità Pubblicità