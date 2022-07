Scuola Trentina in lutto, scomparsa Marina Poian

Pubblicità

Pubblicità



Dolore e sconcerto per la prematura morte di Marina Poian ex preside dell’istituto tambosi di Trento fino al 2021, a cui solo 2 giorni fa era stato rinnovato l’incarico ispettivo e di studio presso il Dipartimento istruzione e cultura della provincia autonoma di Trento.

L’ex dirigente scolastica è morta ieri, sabato 16 luglio a seguito di una malattia. Aveva solo 58 anni ed era nata a Oristano.

Numerosi i messaggi di cordoglio e di dolore che sono apparsi nelle ultime ore sui profili social di amici e colleghi/e. Marina Poian era difinita donna accogliente e sempre pronta al dialogo, umanamente vicina a studenti, personale e docenti.

Pubblicità Pubblicità

Una donna umile, ma estremamente preparata, attenta, affidabile, generosa, giusta e dolcissima. Doti molto rare da trovare, in generale e nel mondo della scuola.

«Se ne va troppo presto una vera professionista appassionata del suo lavoro e della Scuola» – scrive una collega sulla sua pagina facebook.

«Siamo tutti affranti per la scomparsa prematura della ex preside del Tambosi» – scrive in una breve nota Anna Biasi, docente del Tambosi.

Pubblicità Pubblicità