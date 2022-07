Scariche di sassi: due escursionisti finiscono al santa Chiara

Pubblicità

Una cordata impegnata sul quarto tiro della Via dei Presidenti in Cima Val di Roda (Primiero San Martino di Castrozza) è stata colpita nel primo pomeriggio da una scarica di sassi.

Dopo la chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112, il Tecnico di centrale del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino orientale ha chiesto l’intervento dell’elicottero per il recupero della persona ferita.

Alle 15.15 il paziente e il compagno di cordata sono giunti in piazzola a Fiera di Primiero, dove l’uomo è stato affidato ad un’ambulanza fatta giungere in loco.

Un’altra scarica di sassi aveva già colpito in maniera analoga, nella tarda mattinata, una guida alpina e il proprio cliente, impegnati stavolta nell’ascesa della Via Detassis al Torrione SAT, in Corna Rossa.

Dopo la chiamata della guida al Numero Unico per le Emergenze 112, il Tecnico di centrale del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino orientale, ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre il personale della stazione di Madonna di Campiglio si metteva a disposizione in piazzola. Il ferito è stato infine recuperato ed elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento.

