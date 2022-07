Sanità trentina: due anni per un’operazione alla cataratta! Lo sfogo di un cittadino

Pubblicità

Pubblicità



Egregio Direttore,

sono un vecchio imprenditore Trentino, talmente vecchio da essere bisnonno da diversi anni, comunque, nonostante la mia età, sono ancora operativo in molti settori.

Tempo fà mi ero lamentato in merito ad un grosso disservizio inerente le chiamate al CUP con attese lunghissime o senza risposta, dopo la mia protesta, da voi pubblicata e supportata da centinaia di Trentini, devo dire che il servizio è migliorato in quanto, adesso, un nastro pre registrato ti dice quante persone sono in attesa prima di tè, e così uno si regola.

Pubblicità Pubblicità

Comunque, a mio parere, un buon dirigente poteva e doveva pensarci da solo e fare questo prima di essere subissato da proteste e da lamentele.

Ma veniamo al presente: nelle ultime settimane ho avuto un grosso calo visivo in un occhio, calo che rende pericolosa la guida e difficile la lettura, di conseguenza mi sono recato subito da un oculista privato (se aspettavo il CUP sarei ulteriormente invecchiato) che mi ha diagnosticato una cataratta da operare, allegando, a dimostrazione del problema, varie fotografie della pupilla e altro.

Pensavo di poter chiedere direttamente un intervento ma mi è stato riferito che era necessaria una ulteriore visita da oculista convenzionato con il CUP, però per chiederla, serviva la richiesta del mio medico di base il quale, non sapendo niente in quanto non è il suo campo, ha dovuto compilarla in base alla mia visita privata, perdendo così del tempo e facendolo perdere anche al sottoscritto. Comunque se i problemi fossero questi…

Pubblicità Pubblicità



È ovvio che questo perverso meccanismo estremamente burocratico e dispendioso fa solo perdere tempo sia al medico di base che al privato cittadino.

Pensate che il mio medico, nella richiesta aveva scritto “per intervento cataratta” però ho dovuto ritornare il giorno dopo e farla rifare, (perdendo altro tempo) in quanto serviva che scrivesse “valutazione” (pazzesco) poi, con mia sorpresa, dopo aver finalmente avuto la giusta richiesta, la signorina del CUP (che non ha colpe) mi dice che la visita oculistica può prenotarmela per metà anno 2023 e che comunque dopo questa visita serviranno diversi altri mesi prima della data per l’operazione.

Ma stiamo scherzando? Una persona, giovane o vecchia che sia, dovrebbe rimanere fermo, inattivo o senza guidare o leggere per quasi due anni per un intervento che oggi è normalissimo e viene fatto in pochi giorni, magari fuori dal Trentino o se vai a pagamento?

Ma questa è la nostra nuova sanità? Da vecchio imprenditore (una volta non c’erano cose simili) posso affermare la totale inettitudine di chi ha la responsabilità per questi enormi disservizi, siano queste persone dei politici o dei dirigenti, questi devono vergognarsi per lo stipendio che percepiscono non meritato che ricevono e non mi riferisco certamente ai medici ne agli infermieri ma a chi sta sopra di loro.

Spero che la presente sia almeno di stimolo per risvegliare questi “dormienti” affinche facciano qualcosa.

Con l’occasione porgo un saluto a tutti (escluso i responsabili)

Giorgio Casillo – Trento

Potete inviare le email al direttore da inserire nella rubrica «io la penso così» scrivendo a: redazione@lavocedeltrentino.it – La vostra opinione conta, sempre….)