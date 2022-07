Rissa alla portela fra stranieri: in mille pezzi i finestrini dei camion della Rai

Pubblicità

Nuovo episodio di debrado e violenza ieri dietro piazza santa Maria Maggiore.

A denunciarlo è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Daniele Demattè che sulla sua pagina social allega le foto e scrive: “Spacciatori che si sono tirati bottiglie di vetro dietro Santa Maria e poi hanno deciso di rompere i cristalli ai mezzi della Rai parcheggiati! Cosa aspettiamo, che rompano la testa ai passanti o a qualche esercente?”. Ad essere coinvolte sembra siano state delle persone legate al mercato degli stupefacenti.

L’unica sicurezza è che si è trattato di una rissa con delle persone straniere e ubriache che, dopo essersele date di santa ragione, hanno sfogato la propria rabbia contro i camioncini della Rai parcheggiati da ieri a lato della basilica per la ripresa della messa di oggi che andrà in onda su RAI 1. È stato persa nuovamente una nuova occasione per fare bella figura insomma.

Sul posto sono prontamente arrivati i carabinieri che hanno calmato gli animi. Purtroppo quello di ieri non è l’unico episodio successo nel rione della Portela che da anni è ormai in balia di bande di criminali e nullafacenti.

Il consigliere di Fratelli d’Italia termina il suo post invocando maniere forti per eliminare il luogo dalla delinquenza e degrado: «Ci vogliono le maniere forti porca miseria!» – incalza Demattè concludendo: «Cosa aspettiamo, che rompano la testa ai passanti o a qualche esercente? Basta feccia a zonzo per Trento»

