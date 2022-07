Prendersi cura di sé: come migliorare il proprio benessere?

Pubblicità

Volersi bene è un processo difficile, spesso ostacolato dai giudizi provenienti dalla società e da una scarsa autostima di base. È doveroso però migliorare il proprio benessere, anche mediante esercizi e piccoli trucchi da attuare nel quotidiano, vediamo come.

Una sana alimentazione – Alla base del benessere c’è sicuramente una corretta alimentazione. Oltre a esserci una correlazione tra cattive abitudini alimentari e patologie, c’è anche il discorso legato all’aspetto psicologico. Mangiare in modo scorretto è la chiave diretta per spossatezza, ansia, nervosismo, disturbi del sonno, ecc.

Le linee guida raccomandano di mangiare 5 volte al giorno, di variare gli alimenti in base alla stagionalità, introdurre nel piatto sempre due porzioni di verdure, una di proteine e una di carboidrati, oltre a prediligere alimenti biologici e poco lavorati. Insomma, la strada per il benessere parte sempre da una buona quotidianità.

L’esercizio fisico come scarico – Se lo stress si accumula, il risultato è un umore molto nervoso e poco tendente a prendersi cura di sé. Per liberarsi dai pensieri negativi è consigliabile fare dello sport. Non importa quale disciplina si decida di intraprendere, l’importante è muoversi in modo costante e con la voglia di farlo.

Le conseguenze saranno la riduzione delle malattie cardiovascolari, il miglioramento della forma fisica, l’ottimizzazione del benessere psico-fisico e l’incremento della consapevolezza del benessere.

Quest’ultimo aspetto è interessante perché in molti si rendono conto di cosa sia il benessere una volta praticato uno sport. Non sorprende che un atleta o una persona sportiva abbia un periodo di malessere dopo uno stop forzato.

Il sesso come liberazione e accettazione di sé – Nulla aiuta più il benessere delle endorfine, queste ultime sono rilasciate dal cervello in seguito a un’attività eccitante. Il sesso mantiene il cuore giovane, inducendo una serie di benefici paragonabili alla camminata dolce: pulizia delle arterie, incremento dell’elasticità dei vasi sanguigni, una piccola attività aerobica, rafforzamento del sistema immunitario.

Il raggiungimento del climax è un’esplosione di serotonine, le responsabili del buon umore, perciò c’è un effetto calmante e positivo sul sistema nervoso. Vale quindi la pena avere rapporti sessuali, anche da soli!

L’autoerotismo produce gli stessi benefici e ha il vantaggio di poter essere fatto in qualsiasi momento! Non sempre c’è un partner disponibile perciò l’acquisto di sex toys su sexy shop online come Easytoys è l’ideale per reperire ciò di cui si necessita.

Gli uomini possono indirizzarsi verso i masturbatori fleshlight che mimano il canale vaginale e procurano lo stesso piacere, mentre le donne verso gadget come i famosi satisfyer.