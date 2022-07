Lo youtuber Andrea Lorenzon “va a scoprire Ville d’Anaunia”: ecco il video tutto da guardare (e ascoltare)

Pubblicità

La promozione di un nuovo Comune tramite la creatività, grazie ad artisti che abbiano fatto del talento il loro biglietto da visita. Questa è la sfida che si è posto Ville d’Anaunia.

«Il nostro territorio – spiega il sindaco Samuel Valentini – è uno dei più vocati al turismo, con paesaggi mozzafiato, castelli, laghi. Però tutta questa offerta straordinaria fatica ad arrivare ai possibili visitatori anche a causa di un nome che ci identifica da pochi anni e che non ha ancora avuto modo di superare i confini regionali. Per sbloccare il grande potenziale che abbiamo è necessario uno sforzo straordinario di comunicazione. Per questo abbiamo deciso di collaborare con alcuni dei personaggi pubblici più in vista del panorama nazionale per raccontare Ville d’Anaunia».

Il primo video è uscito venerdì e 24 ore dopo aveva già superato le 30 mila visualizzazioni, continuando la sua rapida ascesa minuto dopo minuto.

Il primo youtuber scelto per questa promozione territoriale è stato Andrea Lorenzon, un ragazzo che tramite il format “cartoni morti” ha superato 1,29 milioni di iscritti sul proprio canale e che ha oltre 100.000 iscritti nel proprio canale personale.

Nel suo video intitolato “vado a scoprire Ville d’Anaunia” (visibile qui) racconta gli otto paesi che formano il comune con una particolare attenzione ai numerosi punti di pregio.

«Per noi era importante non solo contattare questi artisti, ma dare anche loro la massima libertà creativa – aggiunge Valentini –. Andrea ha un suo stile e ci tenevamo che il risultato fosse un suo video. Questo ci ha permesso di arrivare ad un pubblico giovane e soprattutto di avere un racconto genuino attravrso gli occhi di un turista che arriva nel nostro territorio. Il risultato ci ha sorpreso con commenti su YouTube di persone che tessono le lodi del paesaggio trentino e si dicono entusiaste della bellezza dei luoghi e pronte a visitare dal vivo Ville d’Anaunia».

L’intenzione dell’amministrazione è quella di inserire questo video in un progetto più ampio tutto finalizzato a far conoscere Ville d’Anaunia fuori dai confini locali e di continuare a raccontarlo con modalità che valorizzino la bellezza e la complessità del territorio.

«In Italia sono tanti i posti bellissimi – conclude il primo cittadino – noi vogliamo differenziarci per un’attenzione particolare al turista e alla fascia delle giovani famiglie, amiamo il nostro territorio e lo vogliamo raccontato nei modi migliori e siamo consapevoli dell’unicità di un luogo in cui l’agricoltura si fonde con attrazioni incredibili e un’esperienza gastronomica impareggiabile. Sono tutte cose da raccontare».