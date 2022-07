Brucia una legnaia, il tempestivo intervento dei vigili del fuoco contiene i danni

Pubblicità

Fiamme in una legnaia nell’Alto Garda nella serata di ieri, sabato 16 luglio, pochi minuti prima delle 19:00 poco fuori l’abitato della frazione Campi a Riva del Garda. Le fiamme hanno rapidamente avvolto l’intera struttura con un denso fumo che si è alzato in cielo visibile in tutto l’abitato della frazione.

La paura era che il fronte dell’incendio potesse propagarsi al vicino bosco che complice la siccità e il terreno secco poteva avere conseguenze ben peggiori. Sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco di Riva del Garda con una mini botte e il pickup antincendio.

I vigili del fuoco grazie al rapido intervento hanno scongiurato il propagarsi dell’incendio. Poi hanno iniziato l’operazione di bonifica sull’intera area e in breve tempo sono potuti rientrare in caserma. Fortunatamente non vi sarebbero stati danni a persone o a cose.

