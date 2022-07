Arriva in italia anche la «febbre del Nilo»: morto ieri un 83 enne di Padova

Pubblicità

Arriva anche in Italia la febbre del Nilo il pericoloso virus proveniente dall’Africa. I serbatoi del virus sono gli uccelli selvatici e le zanzare (più frequentemente del tipo Culex), le cui punture sono il principale mezzo di trasmissione all’uomo.

Altri mezzi di infezione documentati, anche se molto più rari, sono trapianti di organi, trasfusioni di sangue e la trasmissione madre-feto in gravidanza.

La febbre West Nile non si trasmette da persona a persona tramite il contatto con le persone infette. Il virus infetta anche altri mammiferi, soprattutto equini, ma in alcuni casi anche cani, gatti, conigli e altri.

In settimana l’Istituto Superiore di Sanità aveva segnalato i primi casi di contagio, un 83enne nel padovano, e un 75enne di Modena.

L’ottantatreenne purtroppo è morto a Piove di Sacco, in Veneto, per una grave forma di encefalite: l’uomo era appunto risultato positivo al virus West Nile.

Aumenta dunque il numero di contagiati in Veneto dove è stato segnalato almeno un altro caso: un giovane asintomatico trovato positivo al virus del Nilo Occidentale dopo un esame del sangue prima di una donazione.

Ci sarebbe anche il caso di un uomo di 62 anni ricoverato per encefalite anche se sono ancora in corso tutte le analisi per accertare che si tratti della West Nile. “È stata individuata un’alta percentuale di zanzare infette – ha specificato Sbrogiò direttore del Dipartimento di prevenzione della Ulss 6 Euganea – questo spiega i casi clinici. La raccomandazione è proteggersi e mettere repellenti, svuotando anche acquitrini” dove si riproducono le zanzare.

La maggior parte delle persone infette non mostra alcun sintomo. Fra i casi sintomatici, circa il 20% presenta sintomi leggeri. Negli anziani e nelle persone debilitate, invece, la sintomatologia può essere più grave.

Il periodo di incubazione dal momento della puntura della zanzara infetta varia fra 2 e 14 giorni, ma può essere anche di 21 giorni nei soggetti con deficit a carico del sistema immunitario.

Ad oggi non esiste una terapia specifica per la febbre West Nile. Nella maggior parte dei casi, i sintomi scompaiono da soli dopo qualche giorno o possono protrarsi per qualche settimana. Nei casi più gravi è invece necessario il ricovero in ospedale, dove i trattamenti somministrati comprendono fluidi intravenosi e respirazione assistita.