Antitrust avvia istruttoria su Google, accusato per abuso di posizione dominante nelle app: condotta che restringe la concorrenza

Pubblicità

Pubblicità



L’Autorità garante della concorrenza avrebbe contestato una presunta violazione dell’Art. 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.

In particolare, a Google viene contestato un abuso di posizione dominante in diversi mercati che consentono di procurarsi grandi quantità di dati attraverso i servizi erogati, come Google Maps, Gmail e Android. Con questa attività nel 2021 avrebbe realizzato un fatturato di 257,6 miliardi di dollari.

Questo significa che il colosso avrebbe ostacolato interoperabilità nella condivisione dei dati presenti nelle proprie piattaforme, con altre piattaforme.

Pubblicità Pubblicità

Secondo l’Autorità, il comportamento di Google sarebbe in grado di schiacciare il diritto alla portabilità dei dati personali e di limitare i benefici che i consumatori potrebbero trarre dalla pubblicazione dei loro dati.

La condotta di Google determinerebbe quindi una restrizione della concorrenza perché limita la capacità degli altri operatori, di sviluppare forme innovative di utilizzo dei dati personali. In risposta all’accusa di abuso dominante Google risponde così: “Da quasi dieci anni Google offre alle persone la possibilità di estrarre e trasferire i propri dati. Sono strumenti pensati per aiutare le persone a gestire le proprie informazioni personali e non per permettere ad altre aziende o intermediari di accedere a più dati da vendere. Questo significherebbe mettere a rischio la privacy delle persone, oltre che a incoraggiare attività fraudolente”.

Pubblicità Pubblicità