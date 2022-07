ANP Trento: il ricordo di Marina Poian

Pubblicità

Dolore e sconcerto per la prematura morte di Marina Poian ex preside dell’istituto tambosi di Trento fino al 2021, a cui solo 2 giorni fa era stato rinnovato l’incarico ispettivo e di studio presso il Dipartimento istruzione e cultura della provincia autonoma di Trento.

L’ex dirigente scolastica è morta ieri, sabato 16 luglio a seguito di una malattia. Aveva solo 58 anni ed era nata a Oristano.

Numerosi i messaggi di cordoglio e di dolore che sono apparsi nelle ultime ore sui profili social di amici e colleghi/e. Marina Poian era difinita donna accogliente e sempre pronta al dialogo, umanamente vicina a studenti, personale e docenti.

Fra i messaggi anche quello dell’associazione nazionale dei dirigenti e delle alte professionalità della scuola che pubblichiamo sotto integralmente.

«Carissima Marina,

in una calda serata di luglio, sotto un cielo illuminato da una grande luna, irrompe e deflagra come un fulmine la notizia che il tuo cammino qui con noi si é interrotto.

Siamo attoniti, increduli, affranti, incapaci di trovare parole, perché il dolore chiede e impone silenzio, perché il mistero della finitudine ci apre lo sguardo su scenari che non sappiamo descrivere, comprendere, razionalizzare.

E allora, nel silenzio, si fanno strada i ricordi che ci portano vivide di fronte agli occhi del cuore le immagini che ci resteranno per sempre di te. Il sorriso luminoso, la generosità, l’altruismo, la dedizione rigorosa al dovere, la passione assoluta per la scuola in tutte le sue multiformi sfaccettature. Accanto a questo la preparazione, la competenza, la professionalità che ti hanno resa per noi faro in questi mesi di marosi e di tempesta. C’eri sempre. Rispondevi sempre. Mai stanca, mai frettolosa, sempre attenta ad ascoltare e offrirci ciò che sapevi.

Uno di noi, alla notizia della precoce fine del tuo cammino, ha scritto “non ha saputo mettere un limite al donarsi”. Ecco. Questa sei e rimani tu. Un dono che porteremo per sempre nei nostri cuori, non come ricordo, ma come lezione di vita, come una lezione di stile che ci mostra come sia possibile riscaldare con umanità e sorriso anche le pratiche più fredde e faticose.

Grazie Marina».