Un assistente bibliotecario a Mezzocorona e Roverè della Luna

Pubblicità

Pubblicità



Scadrà a mezzogiorno del 19 agosto prossimo il termine per presentare la domanda di di ammissione al concorso pubblico per esami per la copertura di un posto a tempo indeterminato part-time (22 ore settimanali) nel profilo professionale di assistente bibliotecario.

Le sedi di servizio saranno la biblioteca di Mezzocorona e il punto di lettura di Roverè della Luna.

Le prove d’esame si articoleranno in una prova scritta e in una prova orale. Nel caso in cui al concorso risultino ammessi oltre 30 aspiranti, la commissione potrà disporre che venga effettuato, prima delle prove d’esame, un test di preselezione.

Pubblicità Pubblicità

Il bando di concorso e il modulo di domanda sono disponibili nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito del comune di Mezzocorona www.comune.mezzocorona.tn.it

Per chiarimenti e informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio personale (0461.608115 oppure 0461.608124; e-mail a.bressan@comune.mezzocorona.tn.it).

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità