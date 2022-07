Strada del Grappa e del Rolle, gara da 4,9 milioni di euro

Pubblicità

Pubblicità



Pubblicata la gara telematica secondo procedura negoziata relativa ai lavori di riordino viabilistico della Strada statale 50 del Grappa e del Passo Rolle dal Km 93+060 al Km 94+830 (Opera S-780).

La scadenza per il termine della presentazione delle offerte è il prossimo 4 agosto alle ore 12.00, l’importo complessivo a base di gara è di 4,9 milioni di euro circa e il tempo contrattuale previsto per eseguire i lavori è di 910 giorni.

L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo tratto stradale di complessivi 1.543,60 metri, con una diramazione dell’attuale sede della Strada statale 50 al km 94+280 e la riconnessione alla medesima strada statale al km 92+630 in località “Acqua Benedetta” in prossimità del Passo Rolle al fine di portare la nuova viabilità in zona sicura da fenomeni valanghivi.

Pubblicità Pubblicità

Il Torrente Cismon sarà superato con un ponte a campata unica di 35 metri.

Sono stati inseriti dei sottopassi faunistici per la fauna esistente. La sede stradale nel nuovo tratto avrà un’ampiezza di 6,5 metri. L’attuale Strada statale 50 nel tronco dismesso verrà rinaturalizzata.

“La zona interessata dalla gara – sottolinea il presidente della Provincia autonoma Maurizio Fugatti – necessita di interventi per poter avere una viabilità migliore e più sicura. L’intervento in questione intende andare in questa direzione, è infatti propedeutico al collegamento San Martino-Passo Rolle e rientra nel novero delle azioni che la Giunta provinciale supporta al fine di sostenere una mobilità più moderna e adatta alle esigenze dei residenti e dei turisti.”

Pubblicità Pubblicità