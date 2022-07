Segretari comunali, nominata la commissione giudicatrice

Pubblicità

Ieri la Giunta provinciale, su indicazione dell’assessore agli enti locali Mattia Gottardi, ha nominato la commissione giudicatrice per la prima edizione del corso per i segretari comunali.

La Commissione deve essere composta da: un magistrato, tre docenti di materie amministrative, un segretario comunale scelto dalla Giunta provinciale su una terna proposta dalle organizzazioni sindacali di categoria e un funzionario della Provincia con le funzioni di segretario. “Un passo importante nel percorso iniziato lo scorso anno, con il corso abilitante organizzato dal Consorzio dei Comuni trentini – è il commento dell’assessore Gottardi -, siamo ormai alle fasi finali e, a breve, potremmo disporre di personale abilitato per far fronte alle necessità dei nostri comuni trentini e garantendo la copertura dei posti di segretario comunale, figure centrali per il funzionamento dei nostri Comuni”.

Nel dettaglio questa la composizione della Commissione: Igor Secco, magistrato della Procura della Repubblica di Bolzano come presidente; Stefano Nardin, sostituto direttore dell’Ufficio Affari istituzionali della Provincia; Maria Flavia Brunelli, segretario del Comune di Ala; Laura Marinelli, dipendente del Consorzio dei Comuni Trentini; quali docenti di materie amministrative; Giorgio Osele, segretario generale del Comune di Arco e Giorgio Antolini, funzionario presso il Servizio autonomie locali della Provincia con funzioni di segretario.

