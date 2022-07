La Natura fa da personal trainer al Dolomiti Wellness Festival

Pubblicità

La vacanza può essere il contesto ideale per raggiungere un completo stato di benessere che duri tutto l’anno. Questa è la visione che sostiene il Dolomiti Wellness Festival sulla quale si è costruito un progetto che va oltre le giornate del festival guardando alla qualità della vita sia degli ospiti, che dei residenti.

Complice una delle mete più ambite del Trentino, le Dolomiti di Brenta, Patrimonio dell’Umanità Unesco.

È qui che fra il 24 e il 31 luglio 2022 a Pinzolo – Madonna di Campiglio si svolgeranno attività motorie, incontri esperienziali, trattamenti benessere e momenti culturali con l’aiuto di esperti, medici, personal trainer e specialisti!

Sarà per tutti l’occasione di vivere rigeneranti momenti di relax e conquistare una nuova consapevolezza verso la scelta di stili di vita sani.

E’ questo l’approccio che ha permesso al festival di ottenere il patrocinio oltre che della Provincia Autonoma di Trento, di autorevoli associazioni medico-scientifiche, quali SIMPeSV (Società Italiana di Medicina di Prevenzione e degli Stili di Vita) e FIMMG (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale) oltre ad AIMEF (Associazione Italiana di Medicina Forestale e MON (Medicina Olistica Nazionale).

Il programma è talmente ricco da poter intercettare persone di tutte le età, interessi e bisogni, ma l’intento resta quello di stimolare una partecipazione più completa possibile che riesca a toccare le diverse dimensioni di benessere.

Il Dolomiti Wellness Festival vuole diffondere due messaggi importanti. Il primo è il benessere multifattoriale: per stare bene e in salute è fondamentale occuparsi della cura del corpo, della mente e dello spirito, portarli in equilibrio nella vita di tutti i giorni per guadagnare una longevità felice.

L’altro riguarda il ruolo fondamentale della natura, elemento irrinunciabile dell’esistenza umana, troppo poco presente nella quotidianità di molte persone. La natura stimola il movimento, pensieri positivi e creatività, porta benefici psico-fisici ormai avvalorati dal mondo scientifico.

Queste le premesse di un programma altamente strutturato in diverse aree:

Benessere – attività a ritmo lento immersi nel verde : Open Day Nature Coaching Academy, attività esperienziale di formazione e crescita personale e professionale in connessione con la natura; Almamed la tua Oasi di Benessere, assaggi di trattamenti olistici in natura; yoga; ginnastica sensoriale; valutazione posturale, bagni di natura, con trattamenti di benessere e massaggi all'aria aperta.

Activity – attività fisica in natura : Dolomiti Wellness Marathon, tutti i giorni un percorso diverso di 7 km, pari ai 10 mila passi al giorno raccomandati dai medici, per concludere con la Longevity Run sabato 30 luglio a Madonna di Campiglio, organizzata dai medici del Policlinico A. Gemelli e ricercatori dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, per sensibilizzare i cittadini ad assumere stili di vita salutari ed incoraggiare la prevenzione cardiovascolare; elastic fitness con loop bands e forest fitness con gli elementi del bosco, ginnastica a circuito; power yoga; risveglio muscolare; spinning; Nordic Walking; trekking in notturna; spinning.

Incontri – momenti dedicati alla formazione e alla consapevolezza con esperti : "Dosi di Natura – Il Triangolo della Salute", per diffondere la cultura del Benessere, attraverso concetti teorici ed applicazioni pratiche su temi come emozioni e consapevolezza, alimentazione, movimento; un convegno scientifico "La salute multidimensionale – Ambiente, Corpo, Spirito e Mente: i pilastri dell'Uomo del terzo millennio", sabato 30 luglio presso la Conference Area della Pineta di Pinzolo (TN)

Svago – vivere la natura con leggerezza: concerti, spettacoli e wellness dance per i più piccoli.

Un’attenzione speciale è doverosa portarla su alcuni appuntamenti innovativi.

Gli Open Day Nature Coaching Academy, attività esperienziale di formazione e crescita personale e professionale in connessione con la natura. Diana Tedoldi, MSc, Professional Certified Coach PCC-ICF, porterà manager, professionisti e persone curiose a sperimentarsi e conoscersi attraverso la natura.

Giovedì 28 luglio e Venerdì 29 luglio

Bagni di natura in Pineta

La speciale esperienza che unisce le abilità degli operatori alla sensorialità della natura. Sono trattamenti di benessere e massaggi all’aria aperta, con operatori esperti, con il profumo dell’erba e la brezza dell’aria, che doneranno relax, serenità ed energia. Attività su prenotazione a pagamento, direttamente presso gli operatori, con tariffe speciali per il Festival. Sedute di 30/45/60 minuti.

Da lunedì 25 a sabato 30 dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00

La Dolomiti Wellness Marathon che darà la possibilità a tutti di percorrere 42 Km. Come?

In 6 percorsi X 7 km ciascuno = 42 km !

Un’idea che nasce dalla raccomandazione dei medici della SIMPeSV di fare 10 mila passi al giorno pari a circa 7 km che durante i 6 giorni del Festival arriveranno a 42 km, la distanza della Maratona olimpica.

Ogni giorno, al mattino, con partenza alle ore 9.30 i partecipanti alla Dolomiti Wellness Marathon, accompagnati da guide, cammineranno lungo 6 percorsi tra i boschi e i prati della Val Rendena di cui l’ultima tappa Sabato 30 Luglio alla Longevity Run a Madonna di Campiglio

Le Dosi di Natura, il triangolo della salute, conferenze esperienziali in natura

Nella splendida pineta di Pinzolo divulghiamo la cultura del benessere. Saranno con noi esperti in materia di

crescita personale, di nutrizione e cucina, di movimento che attraverso concetti teorici ed applicazioni pratiche forniranno non solo conoscenza, ma anche una presa di consapevolezza sugli effetti benefici che questi elementi, in sinergia fra loro nel Triangolo della Salute, rappresentano. È questo il nostro naturale elisir di lunga vita. Una bella opportunità di essere parte attiva del proprio benessere e imparare concetti, pratiche e curiosità da portare con sé e applicare nella vita di tutti i giorni.

Mercoledì 27, giovedì 28 e venerdì 29 dalle 15.00 alle 18.00

Il convegno sabato 30 La salute multidimensionale

Ambiente, Corpo, Spirito e Mente: i pilastri dell’Uomo del terzo millennio

Momento di importante condivisione, cultura e formazione rivolta e tutti.

Vivere in salute dipende dall’equilibrio fra i livelli di benessere di corpo, spirito e mente, dall’ambiente

in cui viviamo e dalla capacità di entrare in relazione profonda con la natura. Pertanto il messaggio che si vuole lanciare è quello di cura e prevenzione possibili solo grazie ad una visione d’insieme e sinergica

degli elementi fondamentali per la salute.

Convegno promosso e Patrocinato da SIMPeSV (Società Italiana di Medicina di Prevenzione e degli Stili di Vita), FIMMG (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale), Società di Medicina Forestale e da La Medicina Olistica Nazionale con la partecipazione di illustri medici ed esperti, Marcella Danon, Paolo Zavarella, Claudio Pagliara, Gallieno Marri, Pino della Sega e Francesco Landi che offriranno un approccio utile a migliorare la qualità di vita nel breve e nel lungo periodo. Nel pomeriggio, una tavola rotonda fra i relatori moderata da Paola Rizzitelli, esperta di economia del benessere, avrà l’obiettivo di individuare un metodo replicabile, uno stile di vita utile e di suggerire riflessioni e azioni per la diffusione di un più alto livello di consapevolezza sulla nostra salute.

Il Dolomiti Wellness Festival, un format di Treventur -Trentino Eventi Turismo, vuole segnare un nuovo modo di vivere la vacanza e aprirà nuove strade al turismo che desidera valorizzare la sinergia con la natura e la salute delle persone.

Il Villaggio del benessere nella splendida Pineta di Pinzolo sulle rive del fiume Sarca e i percorsi del Dolomiti Natural Wellness vi aspettano al Festival per una, due o più giornate, per una ricarica davvero naturale!