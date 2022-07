La Biblioteca torna al «LagoLO»

Pubblicità

Finalmente dopo due anni di stop forzato torniamo ad aprire il nostro punto di prestito stagionale a Lagolo! Dal 20 luglio prossimo apriremo le porte della nostra sala al Parco delle Feste di Lagolo e non vediamo l’ora di ritrovarci per godere dell’arietta fresca del lago, re-incontrarsi, leggere, sfogliare riviste, ascoltare storie, disegnare…

Vi aspettano 300 libri che possono esser presi in prestito oppure sfogliati e letti sul prato antistante la sala. Ci saranno colori e fogli di carta per dar sfogo alla fantasia e alla creatività dei più piccoli (e non solo…)!

Ecco le aperture del punto di prestito: martedì 26 luglio e 9 agosto (dalle 10 alle 12,30), mercoledì 20 e 27 luglio, 3 e 10 agosto (dalle 10 alle 12,30), venerdì 29 luglio e 5 agosto (dalle 14,30 alle 17).

A luglio troverete l’esposizione bibliografica “𝘈𝘭𝘭𝘢 𝘴𝘤𝘰𝘱𝘦𝘳𝘵𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘤𝘳𝘦𝘢𝘵𝘶𝘳𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘯𝘰𝘵𝘵𝘦” libri e albi per bambini e adulti, che raccontano di lupi, orsi, pipistrelli e della magia del cielo stellato, mentre in agosto ospiteremo la mostra d’illustrazione “Sradicati. Illustratori per il bosco” il racconto di Vaia attraverso la matita di 38 artisti trentini, curata dallo Studio d’Arte Andromeda di Trento. Non mancheranno attività per bambini e famiglie…

Cominciamo venerdì 29 luglio con la presentazione della fiaba “Chi ha rubato i laghi?” di Susanna Leonardi, a cura dell’Ecomuseo Valle dei Laghi, proseguiremo venerdì 5 agosto con l’incontro con Aldo Martina, autore e naturalista che parlerà dei suoi libri fra sentieri selvaggi, miti e fake news sul mondo animale…e infine mercoledì 10 agosto sarà con noi l’artista Andrea Oberosler che ci racconterà “La leggenda dei Sempreverde” e ci guiderà in un laboratorio creativo alla scoperta del piccolo merlo protagonista della storia.

La piccola località di Lagolo durante l’estate è servita da servizio di trasporto pubblico a cura di Trentino Trasporti.

La tratta Lasino – Lagolo è attiva anche nei giorni di apertura del nostro punto di prestito.