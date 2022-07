Don Ivan Maffeis, parroco di Rovereto nominato arcivescovo di Perugia – Città della Pieve

Pubblicità

Pubblicità



La Chiesa di Trento gioisce per la nomina del sacerdote diocesano don Ivan Maffeis, parroco a Rovereto S. Marco, ad Arcivescovo metropolita di Perugia-Città della Pieve.

Nato a Tione di Trento (TN) il 18 novembre 1963 don Ivan Maffeis ha ricoperto diversi incarichi all’interno della chiesa: giornalista oltre che sacerdote, è stato anche direttore del settimanale diocesano Vita Trentina.

Alla cattedra episcopale perugina, succede al cardinale e arcivescovo Gualtiero Bassetti, ex presidente della Cei.

Pubblicità Pubblicità

La scelta di papa Francesco è stata annunciata nella mattinata, contestualmente alla pubblicazione sul Bollettino della Sala Stampa Vaticana, a Trento dall’Arcivescovo Lauro e in contemporanea a Perugia dall’Arcivescovo uscente, il cardinale Gualtiero Bassetti.

«Ci stringiamo con affetto a don Ivan ed invitiamo la Comunità diocesana, in particolare nelle Ss. Messe di questa domenica, ad invocare per lui il dono dello Spirito Santo, perché possa essere un buon pastore per il Popolo di Dio a lui affidato» – Dichiara don Marco Saiani, vicario generale.

“Questa Chiesa ha bisogno di un pastore con il profumo delle pecore e mi auguro che tale sia don Ivan Maffeis. Al nuovo pastore di questa Chiesa, che per quasi tre anni è stato mio prezioso collaboratore alla Cei, auguro di poter donare tutto se stesso come ha fatto nei delicati impegni pastorali che è stato chiamato a svolgere”: sono le parole che il cardinale e arcivescovo emerito di Perugia-Città della Pieve Gualtiero Bassetti, ex presidente della Cei, ha pronunciato dopo la nomina del parroco di Rovereto a nuovo arcivescovo della comunità diocesana perugino-pievese.

Pubblicità Pubblicità



Il cardinale Bassetti, presente alla cerimonia di annuncio questa mattina nella cattedrale di San Lorenzo a Perugia, ha anche ringraziato l’amministratore diocesano Mons. Marco Salvi: “Esprimo la mia gratitudine per i suoi quasi tre anni di ministero episcopale che ha speso per noi con generosità ed intelligenza”.

Il presidente del Consiglio provinciale, Walter Kaswalder, a nome di tutta l’assemblea legislativa trentina ha espresso vive «congratulazioni e anche orgoglio per la nomina proprio di un trentino alla funzione di vescovo metropolita di Perugia. Ben conoscendo le virtù e le capacità di don Ivan Maffeis, non si nutre alcun dubbio che spostandosi da Rovereto all’Umbria, il “nostro” sacerdote saprà guidare la Chiesa perugina con saggezza e carità».

Arrivano anche le congratulazioni della giunta: «Esprimo a nome mio, dell’intera Giunta provinciale e di tutta la comunità trentina le congratulazioni a don Ivan Maffeis per la recente nomina a vescovo di Perugia e Città della Pieve. Un nuovo e importante incarico che si aggiunge alla già ricca esperienza a servizio della chiesa presso la Segreteria Generale della Cei e negli ultimi anni qui in Trentino, come parroco di Rovereto» – così il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti alla notizia della nomina di don Ivan Maffeis a Vescovo di Perugia e Città delle Pieve decisa da Papa Francesco.