Siccità: non c’è acqua per tutti

Quello che può sembrare un “titolone” dai toni allarmistici, non è altro che una semplicissima rappresentazione della realtà in cui troviamo.

Non c’è acqua per tutti. Questo, è un dato di fatto. E chi nega, allora non sa vedere davvero quello che sta accadendo.

Nelle città in valle la problematica dell’acqua può inizialmente sembrare qualcosa di lontano, che non ci può realmente riguardare. Eppure, basta guardarsi attorno per realizzare quanto invece sia un qualcosa di già ben radicato nella nostra attualità.

Limitare l’acqua ad orti e giardini, sprecarla il meno possibile, chiudere le fontane. Azioni minime per un bene comune.

In montagna, invece, la situazione è drammatica: nei rifugi manca l’acqua, le docce sono state ridotte, la pioggia non arriva. Anche le maghe sono praticamente a secco. E siamo solo a metà luglio.

Spesso dimentichiamo che l’acqua è il composto chimico più abbondante sul nostro pianeta. Lo troviamo ovunque: negli esseri viventi e in tutte le zone. L’acqua è ciò che ci consente di essere vivi, ciò che ci permette di sopravvivere. Eppure, nonostante sia così fondamentale alla vita stessa, sembra che non si riesca a preservarla correttamente.

Va da sé che se il clima diventa sempre più caldo e nevica sempre meno durante la stagione fredda, quando poi si arriva all’estate ci si ritrova con le temperature in ascesa, la neve già sciolta e – di conseguenza – meno acqua disponibile.

Chiudere i rubinetti o limitarne l’uso non deve essere la giusta soluzione: servono dei piani da attuare tutto l’anno in modo costante. Come per quanto riguarda il cambiamento climatico, non ci si può ridurre a cercare disperatamente delle soluzioni quando ormai è troppo tardi.