Scuola, via libera all’assunzione di 185 docenti

Con il via libera a 15 nuove graduatorie distinte per classe di concorso e grado di istruzione, la Giunta provinciale – su proposta dell’assessore Mirko Bisesti – ha compiuto un passaggio formale fondamentale che porterà all’assunzione a tempo indeterminato di 185 docenti nelle scuole trentine.

Si tratta docenti che, a partire dal prossimo anno scolastico, approderanno sulle cattedre delle scuole secondarie di primo e secondo grado e si occuperanno del sostegno di ragazze e ragazzi con bisogni educativi speciali.

Le graduatorie saranno pubblicate sul Bollettino ufficiale della regione e sul portale www.vivoscuola.it nell’area dedicata al concorso. “Attraverso questa iniziativa, assicuriamo una maggiore continuità della didattica e garantiamo al contempo sicurezza e serenità per il futuro professionale dei nostri docenti, ai quali desidero rivolgere un grazie per l’impegno e la dedizione con cui svolgono il prezioso compito trasmettere competenze e passione per la conoscenza alle nuove generazioni” commenta l’assessore Bisesti.

