Operazione «bomba», domenica evacuate 4.383 persone. Bloccata la ferrovia

Pubblicità

Pubblicità



Domenica 17 luglio a Bolzano scatta l’operazione bomba, trovata nel cantiere di Walther Park in via Alto Adige. Dalle 8.30 alle 12.15, su ordinanza della Prefettura, la circolazione ferroviaria a Bolzano sarà sospesa per consentire il disinnesco e la rimozione di un ordigno bellico.

La circolazione sarà limitata tra Brennero e Ponte Gardena e tra Verona e Bronzolo sulla linea Verona – Brennero e tra Merano e Ponte Adige sulla linea Bolzano – Merano. Durante le operazioni di disinnesco sarà attivo un servizio di bus sostitutivi che consentirà di proseguire il viaggio in direzione di Bolzano. L’orario per il termine delle attività è legato all’effettivo completamento dell’intervento degli artificieri. .

Secondo le modalità per l’evacuazione definite nel vertice il sindaco Renzo Caramaschi, la vicaria del prefetto Toth e i tecnici della Protezione civile, verranno evacuati i residenti della zona rossa (da via Marconi a via Garibaldi, fino in via Renon oltre ad una parte del centro storico.

Pubblicità Pubblicità

Si tratta complessivamente di 4383 persone che dovranno lasciare la propria abitazione entro le 8.45 di domenica mattina. Sarà bloccata anche la circolazione ferroviaria, ma si potrà utilizzare la statale e la A22.

Per chi lo desidera, il Comune mette a disposizione il Palasport di via Resia, presso il quale sarà possibile aspettare il termine delle operazioni, previsto intorno alle 12.30. L’inizio del lavoro degli artificieri sarà segnalato dal suono delle sirene della Protezione civile. Il termine invece, dal suono continuo di sirena per 15 secondi. Per questo disinnesco, non è prevista una zona gialla e quindi non esistono vincoli al di fuori della zona rossa.

Pubblicità Pubblicità