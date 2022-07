La guerra è una cosa seria, non fa per noi italiani

Pubblicità

Egregio Direttore,

mi permetta una disamina, come mio uso, franca e per questo scomoda, di quanto oggi pesa sugli italiani, a loro parziale insaputa, spingendoli verso un baratro di miseria e di sfascio sociale.

Partirò un po’ a ritroso, per spiegare innanzitutto perché Italia ed Italiani debbano stare ben distanti da tutto ciò che è guerra, dato che checché ne dicano i soloni della sinistra, gli italiani le guerre moderne le hanno perse tutte, ivi compresa la Grande Guerra, formalmente vinta.

Partiamo dall’antenata dell’ odierna guerra d’Ucraina, la guerra di Crimea che il Regno Piemontese combatté nel 1954 a fianco di Francia, Inghilterra e Impero Ottomano contro l’ Impero Russo per le medesime ragioni della guerra odierna, assicurare alla madrepatria Russia i territori russofoni allora in mano agli Ottomani.

Bilancio: nessun vantaggio politico o territoriale o di prestigio internazionale ed oltre 1300 morti in battaglia o per tifo e colera sul posto ed egual numero di feriti e mutilati. Fatta l’ Italia Unita, i guerrafondai italici si imbarcarono nel 1911 in una nuova avventura, La Libia, profittando della crisi dell’ Impero Ottomano e, a loro detta, per prevenire una penetrazione francese nell’ area ( nulla cambia nella storia…).

Bilancio: protettorato molto poco significativo su Tripolitana e Cirenaica e oltre 3500 morti di cui oltre la metà per malattie. Per una conquista di quelle province con piena sovranità, si fa per dire, si dovette metter mano all’ esercito nel 1930 fino alla cacciata da parte degli Alleati nel 1943.

Bilancio: oltre 5000 morti, altrettanti feriti e prigionieri e nessun vantaggio politico o economico, anzi, le cicatrici, meglio i ricordi degli oltre 50.000 morti tra i libici, nel 1972 costarono l’ espulsione e la perdita di ogni bene, mai risarcita dalla madrepatria, a quei pochi italiani ex coloni che decisero di rimanere dopo la seconda Guerra Mondiale. Della Prima guerra mondiale basta citare le perdite: 1.240.000 tra militari e civili ed egual numero di feriti e mutilati, circa il 10% della popolazione totale.

Un breve accenno alla guerra d’ Etiopia, l’ illusione di una colonia, che costò 6000 morti, 9000 feriti e qualche migliaio di prigionieri. In epoca prossima posso citare la guerra del Kossovo: zero vantaggi e numero di morti ancora secretato oltre ad un centinaio di morti per tumore, mai ammessi.

Andando avanti parliamo degli interventi in Iraq: zero vantaggi, una cinquantina circa di morti; Afghanistan zero vantaggi, circa una ottantina di morti. Altrettanti nelle microguerre, pomposamente denominate “operazioni” peacekeping, una sorta di “operazione speciale” occidentale di cui nulla si deve sapere: Ruanda, Libano, Congo, Libia…

Di tutto quanto sopra cosa ne è venuto in tasca agli italiani? Certamente nulla. Come nulla ne viene in tasca, anzi, dal velleitario intervento a favore dell’ “aggredita” Ucraina, la stessa che dal 2003 al 2014 ha perseguitato le popolazioni russofone nelle provincie ove adesso arde la guerra.

Certo che, per ora, non si mandano i soldati, ma è innegabile che le sanzioni ci stanno rimbalzando indietro, purtroppo non a quei genî che le hanno pensate ed applicate insensatamente al loro principale fornitore di energia, anche ottimo cliente dei loro prodotti, grande investitore e gran spendaccione in beni e servizi turistici, ma alla popolazione che paga di più energia e carburanti che tra qualche mese non ci saranno più.

Gli stessi genî che non hanno previsto le crisi alimentari del grano su scala planetaria e quindi nuove invasioni di clandestini, che spetteranno solo all’ Italia, l’ unica che permette ai taxi del mare di fare a proprio piacimento, come se le frontiere fossero un optional. Si assiste anche a scene più tragiche che comiche, grottesche, quali la Germania che supplica il Canada di restituire le turbine ai russi, altrimenti questi tengono il rubinetto del gas chiuso, Zelenski che si incazza, più che per le armi che non riceve perché ghermite dalla mafia che ha in casa; la massaia, altro non può essere definita, Von der Laeien che si inventa la solidarietà europea del gas, quella dell’ attingere agli stoccaggi di scorta in caso di gas chiuso, principalmente dall’ Italia che, per una sorta di miracolo, ne ha più degli altri. E nesssuno che si azzardi a dire a questa incompetente che solidarietà vale anche per i clandestini e che le ong dovrebbero iniziare portare nei ripettivi paesi di bandiera i clandestini raccattati qua e la.

Ma la perla è quella del summit europeo per la ricostruzione dell’ Ucraina post bellica, a guerra in corso, dove ogni paese si prende l’onere e la spesa della ricostruzione di determinate provincie. All’ Italia fantozziana naturalmente è toccato il Donbass, la porzione più distrutta. C’ è solo da sperare che brilli lo stellone italico e che il Dombass rimanga ai russi ….

Se questi sono i vantaggi dell’essere cobelligerante “dalla parte giusta“, è bene che l’ Italia si tenga ben distante non solo da ogni guerra, operazione speciale, ma anche dalla semplice rissa da osteria. Non ne ha gli anticorpi e nemmeno la cattiveria di Usa e Gran Bretagna, il cinismo della Svizzera, l’ opportunismo di Cina e India, l’ indifferenza pigra del Sudamerica.

Noi siamo cialtroni, caciaroni, partigiani e non politici, buoni solo a fare il bagno delle fontane quando undici marcantoni in mutande vincono una partita di pallone. La guerra è una cosa seria. Non fa per noi.

Avv. M.Stefano Sforzellini – Trento

