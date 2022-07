Il ministro Orlando ha incontrato il presidente Fugatti e l’assessore Spinelli

Pubblicità

Si è tenuto stamattina un breve e cordiale incontro, prima della riunione della Giunta provinciale in programma oggi a Castel Thun, fra il ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando, con il presidente della Provincia Maurizio Fugatti.

Quindi un punto stampa insieme all’assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli, che è servito per parlare della situazione occupazionale in Italia e in Trentino e delle prospettiva dell’economia sociale. Oggi il ministro Orlando è a Trento per il primo di una serie di incontri promossi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito del programma di Presidenza italiano nel 2022 del Comitato di Monitoraggio della Dichiarazione di Lussemburgo sull’Economia Sociale.

Il convegno dal titolo “L’economia sociale è la persona al centro” è in corso fino al pomeriggio presso la Sala Depero al piano terra del Palazzo provinciale di piazza Dante; può essere seguito anche in diretta streaming con accesso dalla pagina istituzionale della Provincia: https://www.provincia.tn.it/

