Gas, piano di emergenza europeo per l’inverno: una vera campagna di risparmio energetico per famiglie e imprese

Pubblicità

Pubblicità



I rincari dei prezzi energetici e la crisi degli approvvigionamenti hanno spinto la Commissione Europea a preparare un piano comune per affrontare quella che si annuncia come la grande crisi del Gas. Un piano europeo comune servirà anche per evitare che gli stati membri vadano in ordine sparso, peggiorando la situazione.

Con l’inverno in vista, la Commissione avrebbe già una bozza che potrebbe essere presentata il prossimo 20 luglio. Tra le misure, viene previsto l’abbassamento del termostato di 1 grado per le famiglie, mentre per gli edifici commerciali e gli uffici pubblici, verrà introdotta una riduzione del riscaldamento a 19 gradi.

Non solo, ma saranno previsti incentivi per tutte quelle imprese che decideranno di ridurre il consumo di gas, con l’utilizzo di energie alternative, come il nucleare e il carbone, visto che Bruxelles concederà delle deroghe sulle emissioni. Di fatto, l’obiettivo da raggiungere è quello di ridurre almeno di un terzo l’impatto che potrebbe avere l’interruzione totale del gas russo sull’intera economia europea.

Pubblicità Pubblicità

A questo però, si aggiunge il problema degli stoccaggi, che secondo una simulazione dell’associazione europea del gas, nel caso di interruzione totale degli approvvigionamenti da luglio, si arriverebbe ad un tasso di riempimento del 65/70%. Un numero inferiore rispetto all’obiettivo stabilito dal regolamento dell’Unione dell’80%. Una tale situazione, rischierebbe di lasciare senza sufficienti rifornimenti i Paesi con temperature più rigide.

Dopo l’annuncio di Gazprom sull’impossibilità di garantire ancora il funzionamento del Nord Stream 1 a causa del ritardo nei lavori di manutenzione, il rischio di una chiusura totale dei rubinetti appare sempre più concreta. Rischio che la portavoce del Ministro degli esteri russo, Maria Zakharova ricorda che potrebbe essere evitato dal comportamento degli stati occidentali nei confronti della Russia e delle sanzioni.