Dolomiti Basket Altitude: il torneo cambia location

Il grave incendio che ha devastato la Panarotta (QUI articolo) ha messo anche la parola “fine” all’edizione 2022 del Dolomiti Basket Altitude inteso come torneo più alto d’Italia (QUI articolo).

“Il comando dei vigili del fuoco sta utilizzando un nostro campo come appoggio dell’area di recupero d’acqua degli elicotteri non permettendoci di utilizzare la montagna per il torneo.

Al fine di permettere a tutti voi vicini e lontani di partecipare all’iniziativa abbiamo deciso di spostare l’evento in un campetto presso il comune di Levico terme

Questa modifica purtroppo non dipende dalla nostra volontà. Ma la voglia di vedervi, divertirci e fare festa insieme e grande e non vogliamo che il nostro entusiasmato si SPENGA!” hanno comunicato poi gli organizzatori dell’evento.

L’appuntamento con il basket ha quindi cambiato location: il torneo si terrà presso il campo alla spiaggia di Levico Terme.