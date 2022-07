Degrado presso la Scuola per l’Infanzia di Piedicastello: Fratelli d’Italia interroga la giunta

Pubblicità

Il degrado della scuola d’Infanzia di Piedicastello finirà sui banchi della giunta del consiglio comunale. Fratelli d’Italia nei giorni scorsi è venuta a conoscenza di una pesante situazione che sta interessando da parecchio tempo la zona. Per questo ha depositato un’interrogazione a cui il sindaco Franco Ianeselli dovrà rispondere.

Nella premessa del documento il partito di Giorgia Meloni sottolinea che dopo la chiusura delle vecchie gallerie della tangenziale cittadina, ora adibite a spazio espositivo chiuso, l’area antistante l’ingresso delle stesse, la notte si trasforma sovente in dormitorio per persone senza fissa dimora.

Una situazione nota da tempo – si legge ancora nel documento – certamente poco edificante per il rione di Piedicastello e per l’intera città, ma anche incompatibile a livello igienico sanitario, data la presenza ad una manciata di metri della Scuola per l’Infanzia rionale.

Proprio nell’area interna alla struttura scolastica e nelle adiacenze della cucina, nell’ultimo periodo, specialmente nei fine settimana, sono state registrate delle introduzioni molto probabilmente da parte degli stessi soggetti che bivaccano all’ingresso delle gallerie. (QUI link video)

«Escrementi umani diffusi sul selciato in porfido e resti della consumazione di pasti, sono tra i ritrovamenti più frequenti da parte del personale della struttura. Una situazione inaccettabile che non può lasciarci indifferenti e che deve essere risolta adottando tutti i provvedimenti del caso» – si legge ancora nella nota.

A fronte di questo Fratelli d’Italia chiede alla giunta: Se l’Amministrazione Comunale sia a conoscenza delle situazioni di degrado che si verificano negli spazi interni della Scuola per l’Infanzia di Piedicastello; Se siano pervenute all’Amministrazione Comunale nei mesi passati, delle segnalazioni da parte del personale della struttura in merito al problema igienico sanitario e di degrado evidenziato dalla presente interrogazione; In caso di risposta affermativa al punto 2, quali risposte e/o rassicurazioni siano state fornite allo stesso personale; Se e quali provvedimenti intenda attuare l’Amministrazione Comunale, al fine di mettere in sicurezza l’area di pertinenza della Scuola per l’Infanzia di Piedicastello, impedendo così l’introduzione di persone estranee e Se l’Amministrazione Comunale, anche a seguito delle nostre numerose segnalazioni relative alle situazioni di degrado presso gli spazi antistanti le vecchie gallerie di Piedicastello, non ritenga opportuna la predisposizione di opportune cancellate al fine di inibire l’accesso anche a quegli spazi.