Da non perdere: al cinema il capolavoro del 1997 Principessa Mononoke

Film d’animazione del 1997, scritto e diretto da Hayao Miyazaki e prodotto dallo Studio Ghibli, Principessa Mononoke è uno di quei film da non perdere.

Al cinema fino al prossimo 20 luglio, Principessa Mononoke fa parte della rassegna di Lucky Red “Un mondo di sogni animati” che riporta al cinema tra luglio e agosto 2022 i classici creati da Hayao Miyazaki e dallo Studio Ghibli.

“In seguito allo scontro con un animale posseduto da un demone il principe Ashitaka viene contaminato da una maledizione mortale. Si mette dunque in viaggio per scoprirne l’origine e chiedere una cura al grande Dio Bestia, l’unico in grado di guarirlo. Arrivato nelle regioni da cui proveniva la bestia scopre una guerra tra uomini e una forma primitiva di animali della foresta, giganti, senzienti e aiutati da quella che chiamano la Principessa Spettro, una ragazza cresciuta dai lupi che ha rinnegato gli uomini.”

La pellicola – più cupa come ambientazioni rispetto agli altri film dello studio – va criticare pesantemente l’uomo e la sua avidità. Certo, la speranza è sempre presente ma per tutta la durata del film vengono aspramente criticate le mire espansionistiche dell’essere umano, cieco e avido, che non comprende l’importanza ed il rispetto verso la natura.

Con tematiche sempre molto attuali ed importanti, Miyazaki ha comunque ideato una fiaba cupa, adatta sì ai ragazzi ma anche e soprattutto agli adulti.