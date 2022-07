Avio, stop all’utilizzo dell’acqua potabile proveniente dagli acquedotti comunali

Pubblicità

Anche il Comune di Avio purtroppo deve fare i conti con il perdurare della siccità.

Tanto che il sindaco Ivano Fracchetti si è visto costretto ad emanare un’ordinanza che vieta l’utilizzo dell’acqua potabile proveniente dagli acquedotti comunali “per usi non strettamente domestici e di in particolare per il lavaggio di autoveicoli (ad esclusione degli operatori professionali), per il lavaggio di spazi ed aree private, per il riempimento di piscine private, per ogni altro uso improprio che comporti prelievi anomali da acquedotto, nonché di irrigazione di giardini ed orti privati”.

“L’emergenza idrica sta comportando evidenti riduzioni delle riserve idriche che alimentano le fonti di approvvigionamento a servizio degli acquedotti – spiega il primo cittadino di Avio – Il caldo anomali di questi giorni ha ulteriormente peggiorato la situazione portando molti serbatoi a servizio dell’acquedotto a “livelli minimi” con il rischio concreto di un loro svuotamento e conseguente interruzione del servizio di fornitura idrica alle utenze. Inoltre la scarsità di acqua può mettere a rischio i servizi di Protezione civile antincendio in particolare in questa contingente pericolosa siccità”.

La carenza di alimentazione delle falde acque quindi indotto il Comune ad “arrendersi” nonostante gli interventi effettuati negli ultimi tempi sia sull’acquedotto che sulla rete idrica di distribuzione e sui vasconi di raccolta dell’acqua. L’emergenza idrica da oggi scatta dunque anche ad Avio con la serie di divieti indicati nell’ordinanza fatto salvo “l’utilizzo dell’acqua potabile proveniente dagli acquedotti per usi commerciali e produttivi, per alimentare sistemi di automatici di irrigazione (ma esclusivamente nelle ore serali e notturne dalle 22 alle 6), per l’irrigazioni di giardini e torti con l’ausilio di piccoli innaffiatori manuali indicativamente da circa 12 litri di capienza”.

Non mancano infine i consigli per limitare l’utilizzo dell’acqua come ad esempio “controllare il corretto funzionamento degli impianti idrici per individuare eventuali perdite; usare i dispositivi per il risparmio idrico; utilizzare sistemi di irrigazione con impianti a goccia, sistemi temporali temporizzati e sensori di umidità; usare la lavatrice la lavastoviglie a pieno carico; preferire l’utilizzo della doccia al bagno; non fare scorrere in modo continuo l’acqua durante il lavaggio dei denti o la rasatura; riutilizzare l’acqua di lavaggio di frutta e verdura per innaffiare le piante; non sprecare acqua potabile per giochi d’acqua; raccogliere eventuale acqua piovana per irrigare i giardini e spazi verdi”.

“Si tratta di semplici buone pratiche che portano ad un notevole risparmio nell’uso dell’acqua potabile anche dal punto di vista economico – commenta il sindaco Ivano Fracchetti – Buone pratiche necessarie da adottare anche perché non è possibile stabilire a priori la durata di questa ordinanza visto che le previsioni meteo non parlano di piogge per i prossimi giorni…”.

