Ancora un incendio in Trentino: Vigili del Fuoco ed elicottero impegnati in Panarotta

Settimana difficile per il Trentino e per i suoi boschi, ormai secchi e facilmente infiammabili. Dopo le 15, in Panarotta, sono stati segnalati fumo e fiamme provenienti dai boschi sotto Malga Granda.

Immediato l’arrivo dei Vigili del Fuoco (Levico, Val dei Mocheni e permanenti di Trento) prima con alcune camionette e poi con l’aggiunta dell’elicottero al fine di spegnere le fiamme che hanno iniziato a devastare il bosco e parte della montagna.

Al momento, i Vigili del Fuoco stanno occupando i campi da Basket del Dolomiti Basket Altitude – torneo che sarebbe in programma domani proprio a Malga Granda – montando delle vasche per l’acqua.

Evacuata quindi la zona del torneo: “siamo in attesa di nuovi ordini da parte dei Vigili del Fuoco” hanno dichiarato gli organizzatori.

