Viabilità Varone: partita la seconda fase della sperimentazione

Il tratto della della provinciale 36 delle Grazie in prossimità dell’accesso al vivaio torna a doppio senso di circolazione a partire da lunedì 25 luglio.

Il senso unico era stato istituito nell’ambito della riorganizzazione della viabilità dell’asse costituito da via Venezia e via delle Cartiere a Varone, un insieme organico di misure (sostanzialmente, tre tratti a senso unico e quattro piattaforme rialzate di rallentamento) voluto per porre una soluzione ai problemi di intenso traffico di attraversamento e di eccessiva velocità dei veicoli su una strada in molti tratti stretta (al punto che due veicoli di grandi dimensioni passano contemporaneamente a fatica) e priva di marciapiedi, con alcune curve che limitano la visibilità e, nel tratto a monte, numerosi incroci e accessi privati, in estate percorsa anche da numerosi ciclisti e pedoni.

Come già spiegato, si tratta di una fase di sperimentazione: contestualmente all’introduzione delle modifiche viarie, infatti, sono state installate le apparecchiature di rilevazione dei flussi di traffico, con le quali l’amministrazione ha potuto monitorare la situazione e i cui dati consentiranno valutazioni sulla scorta di elementi certi.

Da lunedì 25 luglio e all’incirca fino alla fine di agosto parte dunque una seconda fase di sperimentazione, in cui viene ripristinato il doppio senso di circolazione sulla provinciale 36 delle Grazie (mentre rimangono in vigore le altre modifiche viarie in via Venezia e via delle Cartiere).

Anche questa seconda fase sarà accompagnata dalla rilevazione dei flussi di traffico, così da disporre di dati certi sui quali basare le necessarie valutazioni.

