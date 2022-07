Un gestore per il negozio di alimentari di Lover

Pubblicità

AAA gestore cercasi per il punto vendita di generi alimentari di prima necessità e attività multiservizi nell’abitato di Lover.

Il Comune di Campodenno ha pubblicato infatti un bando di gara per l’affidamento della gestione del negozio “La Bottega Market”.

Gli interessati dovranno far pervenire la propria offerta al Comune entro le ore 12 del 27 luglio 2022.

L’importo a base di gara è stato fissato in 600 euro annuali per il solo negozio di generi alimentari, esteso a 1.800 euro complessivi nel caso in cui si fosse interessati anche alla locazione della saletta attigua di circa 30 metri quadrati.

In ogni caso nell’aggiudicazione avrà un peso ben maggiore l’offerta tecnica (75%), rispetto a quella economica (25%).

«Parliamo di un servizio fondamentale per i cittadini di Lover – fa sapere il sindaco di Campodenno Daniele Biada –. Il negozio di alimentari, dove è possibile svolgere anche il servizio bar, rappresenta un punto di aggregazione, di condivisione, di ritrovo. Contiamo chiaramente di affidare la gestione a un soggetto competente, che porti avanti con professionalità un’attività imprescindibile per mantenere vivo l’abitato di Lover».

Il bando completo è disponibile sul sito comunale www.comune.campodenno.tn.it