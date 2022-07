Smart Working: una modalità che funziona ma servono correttezza e controllo

Pubblicità

“Smart Working“, le parole più utilizzate da dipendenti e datori di lavoro negli ultimi due anni.

Di certo, questa rivoluzione del lavoro ha giocato un ruolo molto importante, specialmente nei periodi di pandemia e di chiusure.

Tuttavia, negli ultimi mesi, sui social (in particolar modo su TikTok) hanno iniziato a diffondersi sempre più video di giovani che – smart working o lavoro in presenza – venivano sfruttati in maniera vergognosa o ricevevano “offerte” di lavoro assurde, sia che avessero una P.Iva o meno.

Ricordiamo che un dipendente che viene trattato come un essere umano è anche un dipendente che non va a cambiare azienda alla prima occasione; senza dimenticare che la produttività è in aumento quando si è meno stressati e più a proprio agio nei propri spazi ed orari.

Certo, con questo non si vuol dire che quando si sta in Smart Working allora si va anche ad approfittare delle proprie libertà. Questo deve valere da entrambe le parti.

Se si prendono accordi per lavorare (ad esempio) 30-40 ore a settimana; con i weekend “solo mattina o pomeriggio o sera”; non si può poi andare a pretendere che il lavoratore inizi alle 7 del mattino per finire a notte fonda, ritrovandosi a fare full time anche al weekend con la scusa “tanto si è a casa propria”. Ed il tutto – magari – alle misere cifre di 250-300-350 euro al mese.

Perché con quelle cifre non ci si paga nemmeno mezza bolletta. A quelle cifre, il datore dovrebbe solo farsi un esame di coscienza: se vuol pagare così poco schiavizzando le persone, non può lamentarsi se queste scappano. La lealtà verso un’azienda va guadagnata. Ma non è trattando i lavoratori come schiavi che la si ottiene.

Lo smart working è un’idea fantastica: diminuisce l’inquinamento causato da auto e mezzi; lo spreco di riscaldamento/aria condizionata; lo spreco di luci accese anche di giorno. Se gestito bene, può portare benessere sia al lavoratore che al datore. Ma servono controlli, perché purtroppo c’è sempre chi si approfitta troppo sia degli spazi propri che della necessità di lavorare dei propri dipendenti o collaboratori.

Può essere il modo in cui si lavorerà definitivamente in futuro? Forse sì, ma servono più controllo e più umanità. Inoltre, serve una società pronta a questo tipo di vita: se non ci si sa adattare alla flessibilità riuscendo a dividere il lavoro dalla vita privata, non si riuscirà mai a far decollare una delle modalità più interessanti del mondo del lavoro.