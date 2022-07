Mattarella respinge le dimissioni di Mario Draghi

Pubblicità

Secondo il Capo dello Stato l’Italia ha ancora bisogno di Mario Draghi. Dopo circa un’ora di colloquio Mattarella ha respinto le dimissioni del premier rinviandolo alla camere del parlamento.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa sera al Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio Mario Draghi, il quale ha rassegnato le dimissioni del Governo da lui presieduto.

Il Capo dello Stato non ha accolto le dimissioni e ha invitato il Premier a presentarsi al Parlamento per rendere comunicazioni, affinché si effettui, nella sede propria, una valutazione della situazione che si è determinata a seguito degli esiti della seduta svoltasi in Senato.

Mario Draghi ha lasciato il Quirinale dopo il suo colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il presidente del Consiglio riferirà mercoledì prossimo alle Camere sulla attuale situazione politica.

Nel pomeriggio Draghi aaveva annunciato le proprie dimissioni al consiglio dei ministri. «Le votazioni di oggi in Parlamento sono un fatto molto significativo dal punto di vista politico. La maggioranza di unità nazionale che ha sostenuto questo governo dalla sua creazione non c’è più. Dal mio discorso di insediamento in Parlamento ho sempre detto che questo esecutivo sarebbe andato avanti soltanto se ci fosse stata la chiara prospettiva di poter realizzare il programma di governo su cui le forze politiche avevano votato la fiducia» – aveva detto

Un situazione ancora molto lontana quindi dall’essere risolta. Ora Draghi potrebbe ripensarci e riprendere in mano un governo senza il movimento cinque stelle che andrà all’opposizione insieme a Fratelli d’Italia.

Ma l’effetto domino potrebbe portare anche la Lega ha non votare una nuova fiducia a Draghi che quindi non avrebbe più nessun maggioranza.

Se Draghi rinunciasse dal decreto di scioglimento alle elezioni anticipate dovrebbero passare non più di 60 giorni: significherebbe votare alla fine di settembre, o all’inizio di ottobre.

L’altra ipotesi è quella di un governo «di scopo» che si occupi degli ultimi provvedimenti prima di tornare al voto. Tra i nomi che si fanno ci sono quelli del ministro delle Finanze, Daniele Franco, e del presidente della Corte Costituzionale, Giuliano Amato. Ma l’ipotesi è resa complicata da quello che Marzio Breda definisce «un punto fermo, conosciuto da tutti: anche per Mattarella questo è l’ultimo governo della legislatura».