Marmolada: il CAI di Castelfranco Veneto lancia una raccolta fondi per i figli di Erica e Davide

La sezione di Castelfranco Veneto del CAI ha lanciato una raccolta fondi per i figli di Erica Campagnaro e Davide Miotti, due delle 11 vittime della tragedia che si è consumata in Marmolada lo scorso 3 luglio.

I figli, uno di 16 anni e una di 24, da un giorno all’alto si sono ritrovati orfani: nonostante i parenti, si tratta comunque di una situazione complicata e difficile.

Per aiutare i ragazzi, il CAI di Castelfranco Veneto ha quindi lanciato una raccolta fondi per aiutarli. “La sezione CAI di #CastelfrancoVeneto ha attivato una raccolta fondi per aiutare i figli di Erica e Davide, i due coniugi scomparsi tragicamente domenica 3 luglio nel terribile crollo avvenuto lungo la parete nord della Marmolada.” è possibile leggere sulla loro pagina Facebook, dove hanno poi indicato informazioni e link per le donazioni.

“Tutto è accaduto domenica 3 luglio, giorno che rimarrà per sempre nella nostra memoria. Alle 13,45 un’enorme massa di ghiaccio, acqua e roccia si è staccata dalla parete nord della Marmolada e ha travolto diversi alpinisti che in quel momento si trovavano sulla via normale.

Tra le persone coinvolte c’erano Erica Campagnaro e Davide Miotti, marito e moglie, residenti a Cittadella (PD). Davide era un Istruttore Nazionale del CAI e Guida Alpina, alpinista esperto e apprezzato da noi tutti per il suo “senso della montagna”. Ciononostante, l’eccezionalità di quanto accaduto quel giorno in Marmolada era del tutto imprevedibile, anche per un professionista come Miotti e quanto accaduto lo dimostra.“

Ad oggi sono stati raccolti oltre 26.000 euro per i due ragazzi.

